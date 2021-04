Hoteles, puertos... España suspira por el maná de la Operación Paso del Estrecho

En el hotel ubicado en el kilómetro 249 de la N-1 están "muy contentos". La noticia del pasado 5 de abril de que el gobierno alauí había comenzado los preparativos para la famosa "Operación Marhaba", conocida como "Paso del Estrecho" (OPE), donde alrededor de 3 millones de magrebíes cruzan España en dirección a los puertos del sur para volver a sus casas por vacaciones, les ha llenado de alegría. La cancelación de la OPE el año pasado por la pandemia les supuso un 'hachazo' difícil de afrontar, sobre todo porque el 70% de sus ingresos en verano provienen del alojamiento y el consumo de clientes marroquíes que circulan en dirección Burgos desde julio a mediados de agosto. "Nos ha iluminado el verano. Este es un punto estratégico y clave para parar, porque tenemos muchas habitaciones familiares y dos parkings: uno subterráneo y otro exterior", explica la directora del Hotel Ciudad de Burgos.

Para este complejo, ubicado muy cerca de una de las principales vías transitadas durante la OPE, la A-1, el año pasado "fue catastrófico" en su totalidad, como lo fue para todo el sector hotelero, pero además, no contaron con su 'último cartucho'. Es por eso que suspira por los indicios de que la Dirección de la Marina Mercante marroquí ha empezado a pedir a las navieras del Estrecho de Gibraltar que presenten un plan de flota para la OPE en 2021. Una información que ha emitido en un documento el mismo organismo y que también han declarado medios marroquíes como Assahifa. Este ultimo medio también afirma que a mediados de marzo el gobierno de marruecos se puso en contacto con el español para comunicar su intención de organizar el proceso de tránsito.

Sin embargo, el Gobierno español aún no se ha pronunciado sobre la OPE 2021 y tampoco ha comunicado nada al organismo de Interior que coordina la operación, la Dirección General de Protección Civil, según confirman fuentes consultadas. Tampoco tienen noticia las jefaturas regionales de la DGT, como por ejemplo la de Ciudad Real, que recoge uno de los puntos neurálgicos de la ruta de la OPE, el área de Descanso de Valdepeñas, ubicada en el kilómetro 211.5 de la A-4 e inaugurada en 2012 para asistir a los magrebíes durante su "vuelta a casa". Aseguran que aún no se ha dado noticia de ningún preparativo o contratación de personal. Además, ninguna naviera que trabaja entre las dos orillas ha emitido ningún comunicado sobre el asunto. De hecho, fuentes de la naviera FRS, una de las compañías que opera en las dos orillas, confirman que "no hay información oficial de que vaya a haber OPE este año".

Por ahora, el único movimiento del que se tiene constancia por parte del Ejecutivo en este sentido es la licitación que ha adjudicado hace apenas unos días la Administración General del Estado a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público al puerto de Algeciras con un importe de 1.094.000 euros para dos servicios durante dos años: "Uno relativo al servicio de ordenación de vehículos y pasajeros y otro para prestar apoyo e información a los mismos". Todo ello englobado, como se indica desde el primer punto, en el plan de la OPE considerando los requisitos de contratación. Una de las necesidades destacadas en el documento es "prestar la debida atención, apoyo e información a los pasajeros por parte de personal especializado con conocimiento en árabe y el francés, especialmente durante el periodo de la OPE".

El punto 4 del documento apunta a la clave para el desbloqueo de la OPE, el fin de la incertidumbre y el inicio de la validez de la licitación: "Debido a que el actual cierre de fronteras marítimas y terrestres con España llevadas a cabo por el Reino de Marruecos implica la suspensión de las líneas marítimas que operan en El Estrecho, el contrato se firmará y comenzará a ejecutarse una vez reanudadas dichas líneas marítimas". Por tanto, solo hace falta que Marruecos levante el cierre fronterizo para que la maquinaria de la OPE despierte, poco a poco, de su letargo. Hasta entonces, los contactos de Marruecos con la Dirección General de Marina Mercante, las compañías navieras y las autoridades portuarias siguen en la casilla de salida, aún sin operar, pero alerta. Aunque todo sigue dependiendo, como desde hace más de 12 meses, de la evolución de la pandemia

MEMORIA DEL CONTRATO DE licitación para EL PUERTO ALGECIRAS Y TARIFA Descargar

De momento, este marzo se cumplió un año desde que el gobierno alauí cerró las fronteras, y tanto los puertos del sur como navieras han sufrido pérdidas millonarias: fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) confirmaban a La Información un recorte de 11 millones de euros en el impacto de la ausencia de OPE el año pasado, "teniendo en cuenta las cifras de 2019". Por otro lado, la Autoridad Portuaria de Ceuta informó el pasado junio que dicha falta de actividad les había costado 6 millones de euros. Desde la Autoridad Portuaria de Málaga no tienen una estimación del recorte en euros pero sí confirman que la pérdida de pasajeros durante el periodo de la OPE ronda el 75% respecto a 2019. Un año que fue muy beneficioso para el Puerto de Málaga puesto que registró 142.955 pasajeros, un 15% más que en 2018.

Es muy difícil saber la cantidad exacta en pérdidas por parte de los puertos por la anulación de la OPE 2020, pero, cogiendo la media de las pérdidas de Ceuta y Algeciras y sumándola a los otros puertos que operan entre la península y Ceuta, Melilla y Tánger, puede darse un cálculo aproximado de 68 millones de euros. Por parte de las navieras, Estrecho Digital hizo una estimación de la pérdida anual de 2020 en junio del año pasado, redondeándola en 120 millones de euros. Aunque el cálculo no comprendía solo el periodo de la OPE, sigue siendo significativo teniendo en cuenta que es la principal entrada de ingresos de las compañías marítimas del Estrecho. En este sentido, Baleària ha confirmado a La Información que el cierre de fronteras supuso una caída del pasaje del 85%, con "el peso principal de este descenso de pasajeros internacionales debido a la cancelación de la Operación Paso del Estrecho (OPE), lo cual también afectó a las rutas de Ceuta y Melilla".

Gasolineras y negocios de carretera: una espera sin fin

"Estamos a la expectativa pero sin más", explica Inmaculada, al frente del bar 'Cruce de Arapiles' en la A-66, también llamada ruta de la plata. Una autovía que se ha ido consolidando, año tras año, como una ruta alternativa a las habituales por parte de los magrebíes que descendían por las vías de la OPE. Cuenta que la cancelación el año pasado les afectó mucho. Su negocio se encuentra en el Km 348, a pocos kilómetros de Salamanca en dirección Cáceres, un tramo con menos peajes que otros recorridos. "Aquí paraban mucho a comer. Supuso una pérdida añadida a todo lo demás", sentencia tajante. Como su local, otros tantos se han visto afectados por el cierre de fronteras de Marruecos y siguen atentos las noticias sobre el posible anuncio oficial de la OPE 2021.

Como Julio, un empleado de una estación de Cepsa en Málaga, situada en la transitada autopista del mediterráneo por los magrebíes que vuelven a casa en vacaciones. Explica que notaron mucho la ausencia de esta clientela el año pasado: "Siempre que vienen consumen mucho café y bocadillos a mediodía", puntualiza. Explica que en el área de descanso, que incluye un gran parking, restaurante y gasolinera, tienen mas trabajo "a la vuelta" de esta población del norte de África. También se han resentido las ganancias de las gasolineras, porque se vendieron menos litros durante la campaña del verano. En la misma autopista, la A-7, a la altura de Tarragona, la responsable de la gasolinera situada en Cambrils, explica el año pasado pusieron "un millón de litros menos respecto a 2019". Y que, aunque el repostaje de los magrebíes "no era para tirar cohetes", sí se notó mucho en el ingreso extra.

A la espera de más información sobre la reapertura de fronteras y los contactos entre ambos gobiernos, el personal de carretera se mantiene optimista, pero también realista. Como comenta Julio: "Al menos se calienta el verano. Pero depende de otros países, depende de cómo esté Francia y Bélgica". La 'peregrinación' a casa después de un año para los marrroquíes europeos sigue siendo estrecha en, valga la redundancia, el Estrecho. Siguen habiendo multitud de factores que ahogan las expectativas pero, al menos, 2021 deja atrás 2020.