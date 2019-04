Tezanos avisa de que Vox puede "sacar más de lo que dicen las encuestas"

Un día después de la publicación del sondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), su presidente, José Félix Tezanos ha valorado los resultados, que pueden modificarse "a medida que se definan un mayor número de personas", ha indicado. Además, ha vuelto a defender la validez de los resultados, pese a la críticas por su metodología.

Durante una entrevista en la Cadena Ser, Tezanos ha destacado que "Vox puede sacar más de lo que dicen los datos", en referencia a la posibilidad de que tenga voto oculto. Aunque también ha indicado que no cree que "todo el voto oculto sea de Vox", sino que el partido de extrema derecha se verá impulsado por "mucha gente que no ha votado nunca porque antes no había ningún partido" con el que se viesen representados.

"Los datos son los datos", ha asegurado, pero cree que hay algunos comportamientos que no se reflejan en ellos. En ese sentido, no cree que "el PP haya caído tanto". La situación podría dar "un vuelco total dependiendo los votos del último momento", ha señalado, y, al igual que ocurrió en Andalucía, "los partidos de la derecha que este momento no dan mayoría si pueden darlo en la práctica".

La publicación de los resultados ha vuelto a generar críticas por la metodología empleada, sin embargo, el presidente del organismo ha defendido su trabajo, "el CIS es una institución científica" ha destacado. Uno de los cuestiones más criticadas han sido las amplias horquillas que establecen los resultado, algo que, según Tezanos, se debe "a la incertidumbre de voto y porque el sistema de votos es diferente a como era antes".

Al respecto, ha diferenciado entre el PSOE y el resto de partidos, PP, Cs, Podemos y Vox, porque estos últimos "tienen una proporción de voto muy similar entre sí y muy pocos votos pueden llevar a un escaño a otro partido". Además, Tezanos ha atribuido la indecisión de los votantes a "la volatilidad y a que estas elecciones son cruciales".