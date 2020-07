Torra y Urkullu no asistirán a la reunión de presidentes autonómicos del viernes.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado este jueves que no asistirá ni él ni ningún miembro del Govern a la conferencia de presidentes autonómicos convocada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este viernes en La Rioja. Mantiene, por tanto, la misma postura que el lehendakari en funciones, Íñigo Urkullu, que achaca el desplante a la ausencia de una "fecha" para celebrar la Comisión mixta del Concierto, en la que se debe fijar la capacidad de endeudamiento y el nivel de déficit de Euskadi, según han manifestado a Europa Press fuentes de Lehendakaritza.

En una carta recogida por la misma agencia, Torra ha criticado la presencia del Rey Felipe VI en este encuentro, ha argumentado su ausencia asegurando que, a su juicio, este tipo de reuniones son poco útiles y que la situación sanitaria en Cataluña requiere toda su dedicación, y ha reprochado que no se le haya permitido intervenir telemáticamente: "Ahora es momento de trabajar y no de hacerse fotografías".

Además, ha pedido a Sánchez reunirse de forma telemática "de presidente a presidente" la semana que viene para abordar el plan de reactivación de Cataluña tras la pandemia y las demandas que considera que el Gobierno no ha atendido.

Urkullu no accede a la petición de Sánchez

Este pasado miércoles, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, pedía por carta al Lehendakari, Iñigo Urkullu, que acudiera de manera presencial a esa cita y le garantizaba que la reunión de la Comisión Mixta del Concierto se celebraría "en el plazo más breve posible". Fuentes de Lehendaritza han recordado que Urkullu dijo que no acudiría hasta que "hubiera una fecha" para la Comisión mixta del Concierto y "a día de hoy, no la hay". "No hay fecha, no va", han apuntado.

Esa posición, según han recordado, ya se trasladó el pasado viernes a la ministra de Política Territorial y Función Pública. Carolina Darias, y el pasado martes al propio presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. En este sentido, han señalado que la carta que le remitió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no contenía ninguna fecha "ni una aproximación" respecto a cuándo podría ser la convocatoria.

Por ello, insisten en que el Lehendakari no ha cambiado de idea y, respecto a si es una decisión definitiva, apuntan a que, a día de hoy y en este momento, no hay fecha para esta Comisión y, por ello, se mantiene el mismo planteamiento. "La decisión está tomada desde el pasado viernes, si no hay fecha, no va a ir", han añadido.