Vox se abstendrá finalmente en la votación del Ingreso Mínimo Vital.

Vox ha decidido abstenerse finalmente ante la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que será convalidado este miércoles por el Congreso por casi unanimidad. El grupo parlamentario de Vox ha criticado duramente esta renta por no ser temporal y por poner en riesgo la protección del Sistema de la Seguridad Social, pero ha decidido no votar en contra por las necesidades que tienen los españoles.

"No votaremos en contra porque los compatriotas necesitan la ayuda, pero tampoco votaremos a favor", ha dicho la diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz. Ruiz ha criticado que la medida no sea temporal y no esté condicionada a la búsqueda de empleo y ha considerado que es el "precio del pacto con el diablo firmado por Sánchez" para ser investido.

Ha reiterado que el IMV supone ya un efecto llamada a los inmigrantes y ha afirmado que pone en riesgo el sistema de protección de la Seguridad Social. La abstención de la formación se produce después de que esta tarde el PP haya decidido votar a favor de convalidar este Real Decreto Ley.