Vox mete presión a Díaz Ayuso aireando el 'pacto secreto' que incumple Almeida

Vox y PP reanudarán hoy las negociaciones para una posible investidura de la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, como presidenta de la Comunidad de Madrid bajo un clima de tremenda presión avivado por la última puesta en escena del partido de Santiago Abascal, que ayer dio por roto su pacto con los populares para conformar gobiernos municipales al tiempo que aireaba el 'pacto secreto' suscrito por ambas formaciones políticas.

Ayer, Vox sabía dónde iba a hacer daño y sacó todo su arsenal. En convocatoria de prensa dinamitó los puentes con el candidato popular al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, -y por extensión con todos los ayuntamientos en los que los partidos de centro-derecha sumen para gobernar- al revelar un documento en el que se habla de "gobiernos de coalición" y de reparto de áreas de Gobierno municipales que los populares estarían incumpliendo.

En la Comunidad de Madrid se habían suspendido hace días las conversaciones bilaterales. El desencuentro de Vox con Almeida era el motivo, según fuentes populares. Hoy, no obstante, los negociadores de Vox en la Asamblea de Madrid se sentarán, si no hay más sorpresas, con los de Díaz Ayuso para avanzar en un posible pacto.

"En Vox no negociaban con nosotros; estaban enfadados por los desencuentros con Almeida. Por eso habían suspendido las reuniones. Dicen que mañana (por hoy) se reunirán. Bien. Nosotros siempre hemos estado aquí, en la mesa de negociación", afirman a La Información fuentes del PP madrileño.

El escenario no parece exento de obstáculos: "Se están complicando las cosas. No hay que descartar que se vaya a una primera investidura en julio que no salga adelante y que haya que concurrir a una nueva ya en el mes de septiembre", dicen las mismas fuentes, que restan importancia a la ruptura escenificada por Vox y consideran que, al menos en la Comunidad de Madrid, "se acabará con un acuerdo".

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, ironizó sobre cuáles habrían ser las condiciones para negociar con el PP en la Comunidad de Madrid, aduciendo los incumplimientos del documento secreto dado a conocer ayer. "No sé si tendríamos que hacerlo (negociar) ante notario y con traducción simultánea al francés para que todo el mundo entienda lo que estamos firmando".

Espinosa dijo también que todos los acuerdos a los que lleguen con Díaz Ayuso se firmarán y serán dados a conocer para que los ciudadanos sean "testigos" de su contenido, informa EFE.