Vox viaja a la City de Londres en busca de financiación privada y votos de españoles

Vox sigue ampliando sus horizontes fuera de España. El partido que, según dice Steve Bannon, podría generar "una onda expansiva a Europa" tras el 28-A estará presente en Londres en los próximos días. La capital británica, que vive horas trascendentales de cara a la resolución del Brexit, recibirá la visita de una delegación de la formación de Santiago Abascal con un triple objetivo: conseguir financiación privada, continuar estableciendo contactos con representantes de partidos 'amigos' y arañar votos de españoles expatriados.

El dirigente de Vox que volará hasta Londres este mismo miércoles es Iván Espinosa de los Monteros, número tres al Congreso por Madrid y vicesecretario de Relaciones Internacionales. Estará tres días, hasta el viernes en un formato de viaje muy similar al que ya hizo a Estados Unidos. En aquella ocasión, hace unas semanas, Espinosa de los Monteros consiguió reunirse con dos 'ministras' de Trump: la secretaria de Estado de Transportes, Elaine Chao, que ya fue miembro del Gobierno estadounidense durante el mandato de George Bush hijo; y la secretaria de Estado de Educación, Betsy DeVos.

Desde este miércoles y hasta el viernes la cita en la capital británica será con miembros del Partido Conservador, una formación que discute en estos momentos horas si forzar la dimisión de Theresa May y abordar con otro líder el final del Brexit. Las fuentes consultadas por La Información explican que estos encuentros serán, además, en Westminster, donde el dirigente de Vox ya tiene cerradas varias reuniones y que harán públicos los nombres de sus interlocutores a posteriori.

Una visita de marcado carácter económico

El desplazamiento de Espinosa de los Monteros a Londres también busca abrir paso a Vox en el terreno económico. En primer lugar, con empresas de la City, con las que intentarán fraguar una relación de confianza o, al menos, de proximidad. Según ha sabido La Información, el dirigente tiene programados varios 'cara a cara' con inversores internacionales interesados en apostar por España. Son fondos de inversión con los que se ha citado y a los que les expondrá el proyecto de la formación liderada por Santiago Abascal.

El discurso que quiere difundir Vox a estos fondos de inversión de la City es el siguiente: España es un país fiable. "Queremos transmitir un mensaje de calma y explicarles que no somos la ultraderecha", añaden fuentes internas. Se trata, en definitiva, de hacerles ver que nuestro país es un lugar con buenas condiciones para invertir y que tendrán el apoyo de Vox si deciden hacerlo. La formación ya ha tenido algún encuentro en Madrid con inversores de este tipo, pero será ahora cuando visite su sede central a orillas del Támesis. En el partido verde definen esta acción como "un acto de patriotismo".

Vox no acepta financiación de bancos ni de lobbys, por lo que los interesados en apostar económicamente por el partido deben realizar aportaciones a título individual, siempre dentro de los límites que marca la Ley de Partidos. Por eso también buscan en Londres ese dinero que solo reciben de modo altruista. Tienen una campaña en marcha para recaudar un millón de euros pero no quieren quedarse ahí. Y también por ese motivo buscan nuevos ingresos en estos expatriados que se encuentran preocupados por la situación de su país y quieren implicarse en un proyecto político, afirman las mismas fuentes de Vox. Dicen que estos perfiles tienen más predisposición a colaborar económicamente con un partido que el español medio residente en nuestro país.

La prensa británica también será uno de los interlocutores de Vox en este viaje a Londres. Espinosa de los Monteros tiene previsto mantener contactos con periodistas locales para explicarles, del mismo modo, el proyecto que tienen para España. Quieren que medios como The Economist o Financial Times alejen sus dudas sobre nuestro país y comiencen a escribir sobre Vox con otro tono. Creen en el partido de Abascal que no es justo que comparen a nuestro país con Italia y por eso acuden hasta Reino Unido a explicarlo.

El último acto será un encuentro con la comunidad española afincada en la ciudad. Vox cuenta con una delegación que lleva tiempo trabajando con estos nacionales que se verán afectados por el Brexit y de los que espera conseguir su voto. La formación ha reservado una sala del Novotel de Greenwich, un establecimiento, por cierto, ubicado en la otra orilla del Támesis a la que se ubican las sedes de Goldman Sachs, HSBC y UBS.