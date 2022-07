Yolanda Díaz excluye a Belarra, Errejón, Garzón y Colau en el estreno de 'Sumar'

Yolanda Díaz ha decidido que los líderes de los partidos políticos que deberían confluir con ella no estén presentes en el lanzamiento de 'Sumar', la marca bajo la cual va a aglutinar el llamado "proceso de escucha". Es una decisión ya comunicada a todos y que ha generado dudas en las diferentes marcas, tanto en Unidas Podemos como en Más País o Más Madrid, de cara a la convocatoria electoral del 28 de mayo de 2023. Se inician desde el próximo viernes seis meses de recorrido por España recogiendo aportaciones, especialmente en el terreno económico y social.

Díaz ha hecho ya saber a todas las partes que prefiere estar alejada de marcados liderazgos políticos en el acto de presentación en sociedad del proyecto. El próximo 8 de julio, en el Matadero de Madrid, la vicepresidenta segunda dará a conocer, prácticamente en solitario a nivel político, las líneas maestras de ese "proceso de escucha" que ahora mismo es la gran esperanza del espacio de Unidas Podemos.

De esta forma ni Ione Belarra ni Irene Montero estarán presentes, por parte de Podemos. Ni Íñigo Errejón ni Mónica García, de Más País y Más Madrid. Ni Ada Colau, de los Comunes. Ni tampoco Mónica Oltra, de Compromís. Todos ellos ya han recibido el mensaje de que no acudan al evento del próximo viernes, según explican fuentes del espacio. Ese mensaje se concreta en que Díaz no quiere a los principales políticos en el acto que marcará el inicio del proceso que podría culminar con una candidatura a las elecciones generales.

Esto no significa que los partidos que componen el espacio de Unidas Podemos junto a Más País y Más Madrid no vayan a estar presentes en el lanzamiento de 'Sumar'. Sí van a tener representación, pero será menor. Y no tendrán protagonismo. Es decir, Yolanda Díaz quiere que sea un acto eminentemente centrado en la sociedad civil y no en los partidos.

En el vídeo en el que presentaba en sociedad 'Sumar' este viernes, Yolanda Díaz ya he excluido a todos los líderes con los que debería confluir finalmente. La protagonista es ella. Una actitud que contrasta con el acto que protagonizó en Valencia el pasado mes de noviembre con junto a Mónica García, Ada Colau, Mónica Oltra y Fatima Hamed.

El 8 de julio iniciamos el proceso de escucha para construir el país que queremos.



Un encuentro abierto al que estáis todas y todos invitados ✨ Con ilusión y con ganas vamos hacia adelante. #Sumar

Esta situación, tras el mal resultado de la izquierda en Andalucía, ha encendido algunas alarmas, como decimos. Las formaciones llamadas a confluir en el "proceso de escucha" de Yolanda Díaz ya tienen la vista puesta en las próximas municipales y autonómicas. Compromís se la juega en la Comunidad Valenciana, Más Madrid también. Y Unidas Podemos ya sufrió un retroceso en los últimos comicios de 2019. Se busca que Díaz lidere una coalición de cara a la cita electoral de mayo del próximo año, si no se adelantan las valencianas.