Del Fire Stick a Apple TV: los dispositivos que hacen de tu 'vieja' tele una Smart TV

La televisión es el electrodoméstico que más rápido evoluciona tecnológicamente y tener siempre las últimas novedades es bastante caro. Además, es un producto difícil de elegir de forma correcta, ya que tienen múltiples funcionalidades que en muchas ocasiones no son las que necesitamos y hacen que suban de precio. Si bien es cierto que para la televisión principal de la casa puede llegar a ser más cómodo contar con una Smart TV, deshacernos de las teles con unos años de vida porque no tengan conexión a Internet no es la mejor idea.

Porque solo necesitamos un dispositivo de streaming para convertir esa televisión en una mucho más inteligente. Desde unos 39,99 euros euros encontramos aparatos de calidad que nos permiten descargar las aplicaciones para ver series, películas e incluso reproducir contenido en directo desde plataformas de pago. Estos son los más destacados de mercado por su relación calidad - precio:

Amazon Fire TV Stick

Desde 39,99 euros Este es uno de los dispositivos de streaming más vendidos y solo con conectarlo al puerto HDMI de la televisión y conectarlo a Internet es capaz de reproducir el contenido de Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, DAZN, Atresplayer, RTVE A la carta o Movistar+, entre otras, aunque no permite descargar HBO. Muchas de estas aplicaciones están incluidas de serie, pero tiene espacio en el almacenamiento interno (8GB) para descargar y utilizar varias más. Una de sus funcionalidades más destacada es el control por voz a través de Alexa, no solo para el dispositivo, sino que se puede controlar la tele y hasta la barra de sonido.



Pero además hay un modelo superior, por 59,99 euros con las mismas funcionalidades pero con una calidad de imagen superior, hasta Ultra HD 4K y un procesador superior (Dolby Atmos).



Apple TV Desde 159 euros Para los fieles de la familia Apple que quieran 'convertir' su televisión en Smart Tv, es el dispositivo indicado. Reproduce el contenido de HBO, iTunes Store, YouTube, iCloud, Vimeo, Netflix, además de poder ver deporte en directo a través de alguna plataforma de pago y descargar juegos. Fue uno de los primeros que aparecieron en el mercado y su precio es más alto que otros con funcionalidades similares. Se controla por voz a través de Siri, tiene capacidad para 32GB, reproduce en 1080 y se puede conectar a la red a través de Wifi o cable.



También cuenta con un modelo que reproduce en 4k, pero su precio es aún más caro (219€). Es compatible con televisores con HDMI y ofrece un mejor rendimiento que su antecesor debido al chip A10X Fusión.



Xiaomi My Box 74,99 euros Este dispositivo de la marca asiática funciona con Android TV 6.0 y tiene con control por voz solo pulsando un botón del mando. Permite descargar las aplicaciones desde la Play Store. Entre las funcionalidades, también sirve para controlar los dispositivos inteligentes del hogar. Además, incluye incluye Google Cast, que permite enviar programas, películas, música y demás desde un teléfono, tablet o portátil a la televisión.



En cuanto a la calidad, reproduce en Ultra HD 4K y contenido vídeo HDR. Como nota negativa, no permite descargar HBO, Amazon Video ni Movistar TV, aunque sí se pueden ver. Para la primera app hay que compartirlo desde un móvil, mientras que para las es necesario instalar el APK de sus versiones para Nvidia y teles Sony.



