Vuelve a Mercadona la crema de cacahuete que arrasa en Instagram

Hace ya meses que el nutricionista Carlos Ríos recomendó la crema de cacahuete de Mercadona. Entonces, aquel descubrimiento 'real food' (comida real que no está ultraprocesada), también apto para veganos, solo se comercializaba en algunos puntos de España (Valencia, Baleares, Cuenca y Teruel). Algo que, aún así, no fue impedimento para que se agotase pocos días después de que Ríos hablara de ella en su Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores.

Fue a principios de marzo, cuando la crema se extendió ya a nivel nacional y de nuevo volvió a ser un éxito. Sin embargo, su producción y comercialización frenaron en seco. Ahora, de vuelta a la normalidad, Mercadona ha puesto otra vez esta crema de cacahuete en todos los estantes a nivel nacional.

Está elaborada 100% con cacahuetes no contiene ningún producto más. Ni aceite de palma, ni azúcares añadidos, ni conservantes. Nada. Esto es lo que destaca el nutricionista, aunque recuerda que los "buenos procesados" no deben consumirse en exceso: "Debido a la alta densidad calórica mi recomendación es que no sean de consumo diario, sino semanal". Es importante combinarlo "con fruta" y "moverte a lo largo del día".

Precio

El bote de 475 gramos tiene un precio de 3 euros. Los cacahuetes, que no son un fruto seco sino una semilla de legumbre, tienen muchos beneficios. Son ricos en Vitamina B, ácido fólico, fibra, minerales y proteínas.

Sus grasas son monoinsaturadas y poliinsaturadas, por lo que ayudan a equilibrar las tasas de colesterol. Además, intervienen en la producción de la hormona de crecimiento, ayudan al sistemas inmunitario y nervioso, y a nuestro cerebro a producir serotonina.