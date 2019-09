¿Tu Mercadona no tiene la crema de cacahuete? Otros súper sí la venden

Cada vez que el nutricionista Carlos Ríos comparte en sus redes sociales un nuevo producto, sus seguidores se lanzan a los supermercados a por ellos. Su último descubrimiento 'real food', es decir, comida real que no está ultraprocesada, ha sido la crema de cacahuetes de Mercadona apta para veganos. Ha llegado a los lineales bajo la marca blanca Hacendado, pero el proveedor es holandés. Se llama Bredabest y es una de las mayores compañías europeas en el tratamiento de nueces y cacahuetes.

Esta crema elaborada 100% con cacahuetes no contiene ningún producto más. Ni aceite de palma, ni azúcares añadidos, ni conservantes. Nada. Esto es lo que destaca el nutricionista, aunque recuerda que los "buenos procesados" no deben consumirse en exceso: "Debido a la alta densidad calórica mi recomendación es que no sean de consumo diario, sino semanal". Es importante combinarlo "con fruta" y "moverte a lo largo del día".

Los cacahuetes, que no son un fruto seco sino una semilla de legumbre, tienen muchos beneficios. Son ricos en Vitamina B, ácido fólico, fibra, minerales y proteínas. Sus grasas son monoinsaturadas y poliinsaturadas, por lo que ayudan a equilibrar las tasas de colesterol. Además, intervienen en la producción de la hormona de crecimiento, ayudan al sistemas inmunitario y nervioso, y a nuestro cerebro a producir serotonina.

Muchos clientes han acudido a Mercadona a comprar la crema de cacahuetes a un precio de 3 euros el bote de 475 gramos, pero se han llevado una pequeña decepción. Por el momento, solo está disponible en algunos supermercados de Valencia, Baleares, Cuenca y Teruel. ¿Hay otras opciones de cremas 100% cacahuetes en el mercado? Sí, a un precio algo mayor, pero son estas:

Crema de cacahuete Peanut Butter, Prozis 4,20 euros el bote de 500 gramos en Carrefour En los lineales de Carrefour y El Corte Inglés encontramos esta crema de cacahuetes de la marca Prozis, de la compañía portuguesa (Madeira) Prowder Labs, especializada en la fabricación y venta de frutos secos y variantes. Está elaborada 100% con cacahuetes tostados. En Amazon, encontramos este producto por solo 5,49 euros el kilo.



Crema de cacahuete BIO Whole Earth 4,45€, bote de 227g en Carrefour y Corte Inglés Este producto con denominación BIO está elaborado con cacahuetes tostados de cultivo ecológico. Lo fabrica la marca británico KALLO FOODS LTD y lo encontramos en los supermercados Carrefour y El Corte Inglés. En Amazon está algo más barata.



VIVIBIO crema de cacahuete 3,95 euros el envase 200g en el Corte Inglés En el Corte Inglés podemos comprar esta crema de la marca VIVIBIO, tanto de cacahuetes tostados como crujientes. Está elaborada con cacahuetes 100% ecológicos y es apta para veganos. Al ser un producto BIO su precio es algo más caro y también lo encontramos en webs especializadas en nutrición para deportistas, aunque no se puede abusar de su consumo. Se puede utilizar para preparar postres, galletas o bases de pasteles, por ejemplo.



