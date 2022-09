Hace tan solo un día desde que Dabiz Muñoz, referente culinario y dueño de DiverXO, ganara el premio al mejor cocinero del mundo por segundo año consecutivo, según la lista 'The Best Chef Awards'. Por lo que no es de extrañar que los paladares más exquisitos se pregunten ahora cuánto cuesta comer en los mejores restaurantes con Estrella Michelin de España.

Entre ellos se encuentran chefs españoles de la talla de Dani García, Martín Berasategui, Jordi Cruz, Quique Dacosta, Carmen Ruscalleda, Eneko Atxa, Ángel León o Joan Roca. Todo ello bajo el paraguas de críticas al recién galardonado al decir en una entrevista que "pagar 365 euros por una comida no es de ricos", lo que muchas personas en las redes sociales no comparten. Hay que recordar a principios de año, el popular chef madrileño subió el coste de su menú degustación de 250 a 365 euros.

"Pagar 365 euros por una comida no es de ricos", afirma Dabiz Muñoz

Justo en el lado opuesto, se encuentra el restaurante con estrella Michelin más barato de España. Se trata de Silabario, que se encuentra en Vigo, y en el que es posible disfrutar de una degustación, como en el caso del aperitivo de guiso de callos con macarrones o en la lasaña de gresos y jabalí, por algo menos de 30 euros. Para ser más exactos, 27 euros. Además, también cuenta con un Sol Repsol.

Restaurante DiverXO en Madrid

Lo cierto es que las cocinas de DiverXO, capitaneadas por Dabiz Muñoz, arrasa a pesar de ser el restaurante más caro de España. No obstante, el cocinero ha aprovechado su intervención en 'The Best Chef', en el Casino de Madrid, para defender una vez más los motivos que le han motivado a incrementar el precio de su famoso menú degustación por "una cuestión de sostenibilidad". En este sentido, una de las razones tiene que ver con la mejora de las condiciones laborales de sus empleados.

'La cocina de los cerdos voladores' supone la entrada de ello en el mundo onírico del aclamado chef, bajo el nombre de 'La montaña rusa de DiverXO', compuesto a su vez por cinco platos: Thaipiridha, Pad Thai, Saté Indonesio, Curry Verde, Laksa Singapore y Som Tam. Tras los entrantes, le toca el turno a una pasarela de hasta 20 platos que recorren el globo terráqueo, como en el caso del 'Bogavante gallego amaneciendo en las playas de Goa' o la 'Explosión al vapor con cintas de equinodermos al pil pil'.

El Celler de Can Roca en Girona



El Celler de Can Roca, elegido mejor restaurante del mundo, está dirigido por los hermanos Roca-Joan, Josep y Jordi- en Girona. El coste de visitar su restaurante puede variar en función del menú que elija cada comensal. Así, el precio del 'Menú de Clásicos' es de 70 euros. Ahora bien, en el caso de que incluya maridaje, es decir, la combinación de video y comida, asciende a 190 euros. La otra opción, el 'Menú Festival', incluye más platos y tiene un precio de 215 euros, a lo que se suman otros 100 euros por el maridaje.

ABaC en Barcelona

El televisivo chef Jordi Cruz compatibiliza su faceta como jurado de MasterChef con su labor con sus cuatro propuestas gastro en AbaC Group, la sociedad creada a tal fin. Pero, ¿está al alcance de cualquier bolsillo medio? Depende. El precio del tres estrellas Michelin asciende a 250 euros. No obstante, no es el más caro de la ciudad Condal, ya que Lasarte Barcelona suma los 280 euros.