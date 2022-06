Silabario, el restaurante con Estrella Michelin donde podemos comer por 27€

¿Cuánto dinero crees que hay que pagar para comer en un Estrella Michelin? En enero de 2022 conocimos que Dabiz Muñoz subía un su menú llamado 'La cocina de los cerdos voladores' de 250 a 365 euros para convertir a DiverXo en el 3 estrellas Michelin más caro de España. Le siguieron otros como Joan Roca (El Celler de Can Roca), quien aseguraba que necesitaban subir los precios para evitar los dobles turnos de sus empleados. Y es que en lo que va de año no han dejado de subir los precios. Pero no en todos los restaurantes. En Silabario, el Estrella Michelin más barato de España, mantienen su menú por 27 euros.

Silabario, del chef gallego Alberto González Prelcic, está situado en la vanguardista cúpula de acero y cristal de la sede del RC Celta, en Vigo (Rúa do Príncipe 44, 6ª planta). Abrió en 2018, aunque ya había recibido una estrella Michelin cuando abrió con el mismo nombre en Tui de 2012 a 2016. En esta segunda etapa, se vio afectado por la pandemia, y volvió a abrir en abril de 2021. Meses después recuperó la Estrella Michelin "por la cocina con sabor y fundamento, de fuerte raíz tradicional, pero del s. XXI", según recoge la Guía Michelin.

Menú Berbés, disponible por 27 euros en los días laborables

El nombre del menú más económico de Silabario hace alusión al mercado del Berbés de Vigo. Y es que Alberto González apuesta por esa "nueva cocina gallega" que siempre está en contacto directo con el producto de cercanía, con el mar, el río y la tierra. "La luz, el reflejo de los barcos, el chillido de las gaviotas, el trajín de las pescantinas con los carretones…, el espectáculo se repite cotidianamente y nosotros nos sumergimos en él", así es como define el chef a su menú, que puede variar dependiendo de la estación. Está compuesto por un aperitivo, una entrada, un segundo y un postre a elegir.

Aperitivo del día: Mejillón escabechado y sopa fría de aguacate

Mejillón escabechado y sopa fría de aguacate Entrantes: Puchero de habas frescas de Lourenzá y setas o ensalada César

Puchero de habas frescas de Lourenzá y setas o ensalada César Segundos : Merluza frita al hilo, mayonesa de limón y pimientos al carbón o canelones de gallo de Mos en pepitoria.

: Merluza frita al hilo, mayonesa de limón y pimientos al carbón o canelones de gallo de Mos en pepitoria. Postres: Leche frita, lima y limón o Savarín de chocolate negro, avellana y leche merengada.

Con este precio, Silabario está en el 'top' de restaurantes con Estrella Michelin más baratos de Europa. "La apuesta de Silabario llevaba esa línea desde que empezamos y no va a cambiar. Nuestra filosofía, ya desde que estábamos en Tui, es la de ser un restaurante asequible al que todo el mundo pueda venir a comer, es una apuesta por una cocina honesta que pueda llegar a todo el mundo", aseguraba en respuesta a este tema en declaraciones a La Voz de Galicia en 2021.

Otros tres menús

Pero la cocina de Alberto González es mucho más allá que un menú del día. El menú Tempo cuesta 62 euros y destaca por la cocina de temporada. Lo forman cinco platos "llenos de producto estacional y cercano", como la caballa, las croquetas de mejillón, los espárragos, el rape o el cabrito.

El menú Raíces, cuesta 95 euros, y añade a los platos anteriores otros como la viera, las cigalitas, el chipirón o el gallo de Mos. Y por último, el menú Solaina, por 150 euros, que se labora con productos exclusivos que podemos disfrutar en Galicia como la angula, la centolla, la lamprea o el lomo de buey gallego, dependiendo de la temporada.