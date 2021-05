El cojín de equilibrio que acaba con el dolor de espalda cuesta 23€ en Amazon

El dolor de espalda es uno de los más habituales que se ocasiona por pasar muchas horas sentado en el trabajo. Esta dolencia se ha acrecentado en los últimos meses debido al incremento del teletrabajo, ya que en muchas casos el equipamiento de casa no es tan idóneo como el de la oficina. Especialmente importante es elegir bien la silla como adoptar una postura adecuada. Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, más del 50% de los españoles que trabajan sufren problemas de lumbalgia o ciática.

El 86% de los afectados señala que los dolores de espalda se deben a las condiciones laborales. Pero también hay afectados en otros segmentos de la población como los deportistas, menores en edad escolar y mujeres embarazadas. Para prevenir y combatir esos problemas es muy interesante hacerse con un cojín de equilibrio. La clave es que ayuda a fortalecer los músculos de la zona central para mantener el cuerpo estable. Hay decenas de modelos similares, pero el más vendido en Amazon es el modelo Bodymate, que cuesta 22,95 euros y que está disponible hasta en 11 colores diferentes.

Cojín de equilibrio Bodymate Amazon

Este cojín está basado en puntos protuberantes y la inestabilidad continuada, aunque parezca una incongruencia. Así estimula los músculos que menos trabajamos a lo largo del día y los ejercita para fortalecerlos con el paso de las horas. La inestabilidad que ofrece puede ajustarse regulando el nivel de inflado, ya que el aparato viene acompañado por una hinchador para hacerlo de forma sencilla.

Tan solo hay que colocarlo encima de la silla para usarlo como un cojín de asiento clásico, pero también podemos aprovecharlo como aparato de entrenamiento funcional, realizar ejercicios de fitness o de coordinación, por ejemplo. También para rehabilitación, y lo utilizan fisioterapeutas, médicos o preparadores físicos. Este modelo en concreto está elaborado con PVC antideslizante que se agarra bien a a silla o al suelo para facilitar su uso.

Porque además de sentado, se puede utilizar con los dos pies sobre el cojín para trabajar la coordinación. Y combinarlo con otros aparatos como las bandas elásticas, por ejemplo, para fortalecer el abdomen, las piernas, los brazos y las articulaciones. Es una forma sencilla de potenciar nuestros músculos, corregir la postura corporal e incluso nos ayuda a adelgazar si lo utilizamos como base para hacer flexiones, ejercicios de plancha o pesas.

En Amazon está valorado con 4,5 estrellas sobre 5 por los usuarios y la mayoría de los comentarios son positivos: "Me mantiene la espalda recta y, por lo tanto, requiere que active mis músculos centrales (core) que desarrollar fuerza, y me mejora mi postura y me mantiene la espalda recta", apunta un usuario. Otro asegura que "los movimientos mínimos que se hacen estando sentada encima del pequeño cojín hacen que no se cansen los músculos traseros".