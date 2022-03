La receta de la ensalada verde que arrasa en TikTok y se prepara en solo 5 pasos

TikTok es una de las aplicaciones del momento. Desde su explosión durante los meses del confinamiento, la plataforma no he dejado de crecer y son cada vez más personas las que crean contenido para esta o consumen los videos publicados. Y es que en la app puedes encontrar de todo. Hay quien se dedica a hacer coreografías o a imitar bailes de famosos, quien dobla escenas míticas de programas de televisión, series o películas, los que narran algún momento de su vida o los que se dedican a hacer recetas. Este último grupo es uno de los que más éxito tiene. Dentro de este, se incluye a los que te preparan el postre más dulce que has visto en tu vida, hasta los que crean, de forma casi diaria, platos para mantener la línea.

En este sentido, en los últimos días se ha viralizado un video en el que una mujer prepara una ensalada que calificaba como "green goddess" o diosa verde. El TikTok en cuestión cuenta con casi 21 millones de reproducciones y más de 1,5 millones de 'me gusta'. Melissa, así se llama la autora, explica que el verano pasado preparó este plato a sus amigas y les dejó con la boca abierta.

Ingredientes

Si después de ver el vídeo te han entrado ganas de probar la ensalada, podrás hacerla siguiendo los pasos que detallamos a continuación. En primer lugar, tendrás que asegurarte de contar con una pieza pequeña de col verde, tres o cuatro pepinos, si son pequeños o uno, si es grande, un cuarto de taza de cebollino y un paquete de cebollas verdes o cebolletas.

Además, si quieres ser fiel a la receta de Melissa, la tiktoker adereza su ensalada con una ración de hojas de albahaca, una taza de hojas de espinaca, dos dientes de ajo, una chalota pequeña, el jugo de dos limones, una cucharada sopera de aceite de oliva, unas nueces o anacardos, o los dos, un tercio de taza de levadura nutricional, una cucharadita de sal, dos de vinagre de arroz y cualquier cebollino extra, aunque esto es opcional.

Elaboración

La elaboración de esta ensalada es muy sencilla. El primer paso es lavar y picar todos los ingredientes de la ensalada con un cuchillo afilado. Una vez hecho esto, se deberá colocar todos estos alimentos en un tazón grande. A continuación, se deberá agregar todos los ingredientes líquidos del aderezo de la ensalada a una licuadora. Luego hay que introducir el resto de los ingredientes a la misma licuadora. Una vez esté todo dentro, habrá que mezclarlo hasta que esté completamente combinado y se obtenga una consistencia de aderezo. Por último, hay que verter el aderezo sobre los ingredientes de la ensalada. Según la autora, esta ensalada se mantiene en la nevera hasta durante una semana y se puede comer acompañada de patatas fritas, sándwiches o tacos.