5 comidas para mejorar la memoria, según una nutricionista de Harvard

Todos los nutricionistas se encargan de recomendar a las personas ciertos tipos de alimentos según sus necesidades. Es por lo que conviene pensar en el cerebro como un órgano al que también es necesario alimentar. Al ser el epicentro de nuestros pensamientos, memoria o movimientos, es necesario ofrecerle ciertos alimentos que nos ayuden a fortalecerlo y hacernos más inteligentes. Además, una dieta rica y centrada en este órgano es crucial a la hora de mejorar nuestra calidad de vida y llegar a vivir por más tiempo.

Según detalla un estudio del Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos, nuestra dieta influye directamente en la oxidación de nuestros cuerpos. Esto estaría estrechamente relacionado con el riesgo de desarrollar y padecer en algún futuro enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Párkinson. En declaraciones a la CNBC, la psiquiatra y nutricionista de Harvard, Uma Naidoo, ha desvelado los cinco alimentos que ella misma emplea para agudizar su memoria y mejorar todo su sistema nervioso.

Chocolate negro

Unsplash | Charisse Kenion

El chocolate negro contiene multitud de antioxidantes, que junto con los flavonoides del cacao, ayudan a mantener nuestras células neuronales en condiciones óptimas. Además, las fibras que contiene este alimento reduce la inflamación cerebral y deterioro cognitivo. En un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos el pasado año 2020, se observó cómo el chocolate negro podría afectar a la memoria en jóvenes adultos. A las personas que participaron en la muestra se les ofreció este alimento y demostraron tener mejor memoria dos horas después de haberlo consumido.

En este sentido, los investigadores subrayaron que esto podría deberse a los altos niveles de flavonoides que posee este producto, algo que afecta directamente a nuestras capacidades cognitivas. El chocolate negro, para que sea considerado un alimento saludable, debe de tener un porcentaje mayor al 70 % en la elaboración de la propia tableta. Según la también autora del libro 'This is your brain on food' (Así es el cerebro con la comida, en su traducción al castellano), Uma Naidoo, la dosis semanal recomendada sería de 45 gramos por semana.

Frutos rojos



Unsplash | Jeremy Ricketts

Los frutos rojos están llenos de antioxidantes, fitonutrientes, fibra vitaminas y minerales. Estos componentes se encargan directamente de mejorar nuestra retención de pensamientos, y consigo la memoria. Además, esta fibra reduce la inflamación cerebral. Este tipo de bayas, que pueden variar su color desde más rojo hasta tonos más azulados u oscuros, se diferencian en su aporte nutricional. Por ejemplo, las fresas son ricas en flavonoides y ralentizan el deterioro cognitivo.

Sin embargo, los arándanos reducen el envejecimiento que se sufre por la oxidación neuronal. Asimismo, las moras son una fuente rica en antioxidantes que ayudan a la salud cerebral. "Ingerir una gran variedad de frutos rojos pueden reducir los síntomas de la ansiedad y ayuda a que el cerebro no desarrolle enfermedades neurodegenerativas como la demencia", detalla Uma Naidoo. Para comer correctamente este alimento bastaría con media taza de frutos diaria.

Cúrcuma y pimienta negra



Unsplash | Jason Leung

Uno de las especias empleadas para confeccionar el curri es la cúrcuma. Esta contiene componente llamado curcumina, el cual es el secreto que esta detrás de los beneficios que ayudan a nuestro cerebro. Además, la cúrcuma es considerada como una sustancia antiinflamatoria muy potente, y consumirla podría ayudar a reducir los síntomas de la ansiedad o del deterioro cognitivo provocado por la edad.

A pesar de que la cúrcuma se puede consumir sola acompañando a diversos platos, una opción interesante sería combinarla con pimienta negra. Uma Naidoo siempre añade esta otra especia, ya que el componente de la pimienta, llamado piperina, ayuda a activar todas las capacidades biológicas de nuestro cuerpo y cerebro.

Brotes verdes



Unsplash | Heather Barnes

Los brotes verdes son un alimento básico en una dieta rica para nuestro cerebro. Este conjunto de verduras contienen ácido fólico, que es rico en vitamina B y ayuda al desarrollo neuronal y a la transmisión de funciones en el cerebro. Es por lo que un déficit en ácido fólico puede agravar los síntomas de la depresión y el deterioro provocado por la edad. En este conjunto se incluyen la rúcula, los dientes de león, las espinacas, las acelgas y los berros. Es por lo que este tipo de hortalizas son perfectas para incluir en tus ensaladas.

Alimentos fermentados



Yogurt Unsplash | Wesual Click

La fermentación gracias a determinados microorganismos hace que ciertos productos adquieran unas propiedades más saludables que de forma original. Un claro ejemplo sería el ácido láctico, que es beneficioso para nuestro aparato digestivo. Además, según Uma Naidoo la relación entre nuestro intestino y el cerebro es más estrecha de lo que se pensaba. Es por lo que comer este tipo de alimentos es igual de beneficioso para nuestro cerebro.

Un producto fermentado muy de moda sería el kimchi de verduras. Sin embargo, los más conocidos de esta lista serían el chucrut, el miso, la kombucha, el kefir y el yogur. Estos productos conviene ingerirlos con moderación, ya que su exceso puede causar hinchazón. Además, en su compra convendría asegurarse que son auténticos alimentos fermentados porque algunas firmas los venden de manera errónea. En la etiqueta debe figurar que son ricos en estas propiedades.