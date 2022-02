La ciudad más saludable del mundo es española: te contamos cuál es

En los últimos años, España se ha situado a la cabeza de los países con la esperanza de vida más elevada del mundo. Muchos expertos relacionan esto con el alto nivel de la sanidad pública española. Ahora, una consulta internacional ha elaborado un ranking para conocer las 20 ciudades más saludables para vivir en el mundo y el puesto número uno está ocupado por una española.

Para la elaboración de esta lista, monkey.co.uk ha realizado un estudio en el que ha tenido en cuenta factores como la esperanza de vida, el coste de estar saludable, la calidad del aire, las tasas de obesidad, la seguridad de la ciudad y las horas de luz solar anuales.

Valencia, la ciudad más saludable del mundo

La ciudad mediterránea lidera este ranking de los 20 lugares más saludables del mundo. Valencia ocupa, además, el tercer puesto en el índice de ciudades con mayor esperanza de vida, principalmente por su estilo de vida, asegura la consultora.

Uno de los factores claves ha sido el clima. No existen grandes cambios de temperatura durante todo el año, los veranos no son muy calurosos y los inviernos no soy muy fríos. Esto también repercute en que haya una gran vegetación, que permite mantener el aire limpio. La cantidad de días de sol es muy elevado, hecho que favorece la absorción fácil de vitamina D, importante para el cuerpo humano.

La comida es otro factor clave. La dieta mediterránea es considerada por muchos como la forma más sana de alimentarse. La combinación de hidratos, pescado, verduras y carne hace que sea un régimen de lo más completo. La consultora también ha dado gran valor a la paella por su "excelente valor nutricional".

También pone como ejemplo, su estilo de vida como ejemplo. La ciudad se mueve a un ritmo tranquilo y relajado, esto favorece a la salud mental y física de los ciudadanos. También se pone en valor el patrimonio musical y cultural de la ciudad y sus altos índices de integración social.

Detrás de Valencia, podemos encontrar en el ranking a otra ciudad española, Madrid. El puesto número tres lo ocupa la capital de Portugal, Lisboa, y posteriormente Viena, Camberra o Tel Aviv.