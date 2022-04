Cuatro consejos para convertirte en un millonario, según Bernard Arnault

Vivir sin preocuparse de cuánto cuestan las cosas es para un gran número de ciudadanos uno sus objetivos vitales. Viajes en yates por las islas griegas o un jet privado para hacer una tarde de shopping por las calles parisinas son sueños al alcance de muy pocos. Esto es debido a que estas metas no son nada sencillas de conseguir. Muy poca gente lograr a lo largo de su vida tener un patrimonio suficientemente y tienen que "conformarse" con un nivel de vida acomodado.

Este no es el caso de Bernard Arnault. La última edición de la lista de Forbes de las personas más ricas de todo el mundo ha situado al millonario francés como el tercer ciudadano con más patrimonio del mundo, por delante del empresario estadounidense Bill Gates. El propietario del grupo de artículos de lujo LVMH posee una fortuna que asciende hasta los 158 mil millones de dólares, lo que serían unos 144 mil millones de euros. Para animar al resto de personas a que logren sus objetivos, el magnate a lo largo de su vida ha dado lecciones sobre cómo manejar una empresa y un patrimonio y, así, convertirse en millonarios.

No hay que obsesionarse

Una de las claves que recomiendan todos los empresarios de éxito es no obsesionar con el dinero. Los ingresos vendrá si el negocio funciona bien. No hay que tener la mente fijada en esta materia desde el primer momento. "El dinero es solo una consecuencia. Siempre le digo a mi equipo que no se preocupen demasiado por las ganancias. Si haces bien tu trabajo, las ganancias vendrán", ha repetido en varias ocasiones el francés. Él es ejemplo de que una compañía puede tardar tiempo en dar sus frutos.

Visión de empresa

Quizá este sea uno de los consejos que más distan con los mensajes que suelen lanzar otros rostros públicos como Elon Musk o Jeff Bezos. Este tipo de millonarios ha construido un imperio empresarial al mismo tiempo que su imagen pública creía. Sin embargo, para Arnault esto no es lo correcto. "Todo lo que me interesa es promover mis marcas, nunca a mi mismo", ha defendido. En su negocio, los productos y elementos que están a la venta son los que hablan por la empresa.

Confianza en uno mismo

Siempre hay que tener confianza en el proyecto por el que se está apostado. Cuando lanzamos una idea se debe ir hasta el final con ella. "Recuerdo a la gente decirme que no tenía sentido poner juntas tantas marcas, y fue un éxito. Fue un éxito reconocido y por los últimos 10 años cada competidor está tratando de imitar. Creo que no son exitosos, pero lo intentan", ha recordado el multimillonario. Frente a las críticas externas, Arnault decidió confiar en su marca y ahora su proyecto es un modelo consolidado.

Conecta con tu empresa

Un gran número de directivos tiende a dejar olvidadas sus funciones en la empresa una vez ha alcanzado una posición de liderazgo. No es necesario estar pendiente de cada pasado que dan los empleados de la empresa, pero tampoco hay que dejar visitar el centro de trabajo. "Visito las tiendas todas las semanas. Siempre busco a los gerentes de las tiendas. Los quiero ver en la base, no en sus oficinas haciendo papeleo", ha destacado el magnate fracés.