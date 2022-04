Las tres decisiones que Bill Gates tomó en el pasado y de las que se arrepiente

Bill Gates es uno de los empresarios más reconocidos a nivel mundial. Según la lista Forbes, el magnate estadounidense amasa la cuarta fortuna más grande del mundo. Pero más allá de su dinero, el fundador de Microsoft es un ejemplo de liderazgo para un gran número de personas que siguen las pautas y los consejos que el multimillonario ofrece en conferencias, entrevistas y charlas.

A través de su blog de notas, Gates comparte con sus seguidores reflexiones y todo tipo de opiniones sobre lo que acontece en su día a día. Es en este espacio dónde el empresario se abre y publica sus pensamientos más íntimos. En este sentido, el magnate ha expuesto en varias ocasiones alguna de las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida profesional, pero que ahora se arrepiente. Estas son alguna de ellas.

No usar la tecnología antes

Junto a su mujer, Gates tiene una fundación con la que ayuda a las personas más necesitadas. Además de esto, el multimillonario ha donado en multitud de ocasiones parte de su fortuna para causas benéficas. A pesar de esto, el empresario considera que no ha hecho todo lo que podría, sobre todo en lo que se refiere a la tecnología.

"En estos días paso mucho tiempo pensando en cómo la tecnología puede ayudar a las personas más pobres del mundo a mejorar sus vidas", explicó el fundador de Microsoft en su página web. Reconoce que podría haber usado estas herramientas antes, pero no creyó que pudiera tener la efectividad que se ha demostrado ahora.

No aprender otros idiomas

Durante sus años en la escuela, Gates tuvo la oportunidad de aprender latín y griego, pero cuando terminaron las clases en el colegio, su interés por las lenguas se fue. Ahora, bastantes años después, se arrepiente de no haber seguido dando lecciones y reconoce que le hubiera gustado aprender otras.

"Hice latín y griego en la escuela secundaria y obtuve A's (sobresalientes). Supongo que ayudó a mi vocabulario, pero me gustaría saber francés, árabe o chino", contaba el magnate en un blog. Un deseo que espera poder cumplir, eso sí, cuando tenga tiempo para hacerlo.

Leer hasta tarde

Además de consejos y reflexiones, en Gates también comparte en su blog comentarios sobre los libros que ha estado leyendo. Y es que la lectura es uno de los grandes hobbies del empresario. Su pasión es tal, que en multitud de ocasiones se ha quedado leyendo por la noche hasta tarde. Una decisión que ahora se arrepiente.

"Leo mucho por la noche y mi mayor problema es que me quedo despierto hasta tarde y me arrepiento al día siguiente cuando no he dormido tanto como me gustaría", señaló el cofundador de Microsoft.