Las cuatro lecciones de Elon Musk para ser productivo a diario y tener éxito

Tal y como indicó el multimillonario Warren Buffett, "el tiempo es lo único que no se puede comprar". En la sociedad actual, donde el exceso de trabajo y el 'multitasking' están al orden del día, buena parte de los trabajadores buscan fórmulas para ser más productivos.

No existe un método estándar para todo el mundo, pero autores y expertos en management como Dan Mager han aportado sus trucos para aprovechar al máximo el tiempo de trabajo. En este sentido, este americano apuesta por priorizar tareas de manera más consciente, aceptar que algo hecho es "mejor" que no hacerlo por querer que quede perfecto, y ser consciente del ritmo máximo de trabajo que puede alcanzar cada persona.

Estas son sus propuestas, las cuales no son iguales a los hábitos de hombres de negocios de éxito, como es el caso de Elon Musk. El CEO de Tesla y SpaceX es uno de los hombres del momento por su constante innovación en sus empresas. ¿Cuál es el secreto de su éxito?

El blog 'College Info Geek' ha analizado su ritmo de trabajo a través de respuestas del propio Musk en Reddit y del libro 'Elon Musk: Telsa, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future', del autor Ashlee Vance. Estas son las cuatro lecciones de productividad de Elon Musk:

1. Conviértete en un ejemplo para tus empleados

Pixabay.

Musk es un CEO exigente que hace competir a sus trabajadores durante largas jornadas de trabajo. Todos le respetan a pesar de ello porque él hace lo mismo. Trabaja entre 85 y 100 horas por semana.

2. Ponte metas ambiciosas

Agencia EFE.

Musk es conocido por ponerse metas ambiciosas. Lo hace en cualquier campo de su trabajo, incluidos los plazos de tiempo en los que se espera que se produzca un nuevo modelo de Tesla. De este modo consigue sacar el mayor rendimiento de sus empleados.

A veces no se cumplen, pero sí se consiguen resultados muchos mejores de los que se conseguirían si se hubiesen fijado objetivos mucho menos ambiciosos.

3. Desarrolla una base de conocimiento amplia

©[Seb Ra] a través de Canva.com

A diferencia de otros CEO de empresas tecnológicas, Musk destaca por entender la mayor parte de la ciencia hay detrás de los coches eléctricos y de las aeronaves de sus compañías. A lo largo de su vida se ha formado en todos los campos requeridos para tener éxito empresarial: física, matemáticas, informática e ingeniería. Gracias a ello es capaz de proponer soluciones que suelen funcionar y empuja a su equipo a innovar.

4. Asume siempre que puedes mejorar

Pixabay.

"Creo que es importante mirar atrás, pensar constantemente en lo que has hecho y cómo podrías hacerlo mejor. Creo que ese es el mejor consejo: pensar constantemente en cómo podrías hacerlo mejor y cuestionarte a ti mismo", explicó Elon Musk. Esta declaración resume que siempre es necesario pensar en mejorar en cualquier área.