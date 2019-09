Este zumo promete curar enfermedades crónicas... pero alerta a los hospitales

Los millones de seguidores de un popular influencer no dudaron en sumarse al consumo del jugo de apio que prometía curar enfermedades crónicas y que había acumulado una gran número de avales de 'celebrities' que apoyaron en las redes las bondades de este zumo verde... pero los médicos no opinan lo mismo.

La difusión del fenómeno ha hecho saltar las alarmas de los profesionales que no han tardado en desmentir las cualidades milagrosas que muchos personajes públicos atribuyen diariamente a las frutas y las verduras y que, lejos de contar con un respaldo científico, pueden resultar peligrosas si no se consumen de forma adecuada.

Instagram es la red social donde más triunfan estos presuntos consejos alimenticios que en contadas ocasiones se sostienen sobre verdaderos estudios nutricionales. Es el caso de este jugo a base de apio que ha revolucionado tanto Internet y como los hospitales. Las estadísticas de Google Trends mostraban el poco interés que, hasta hace unos años, el público cedía al zumo de apio hasta que la creciente oleada de atención conllevó un notable aumento de sus búsquedas a principios de 2019. Aunque este vegetal no es un alimento perjudicial, pues contiene una cantidad decente de vitamina K junto con trazas de otras vitaminas y minerales clave.

Pero lo que ha puesto en guardia a la comunidad médica no es esto, sino que el influencer en cuestión cuyo nombre real es Anthony Williams, ha difundido a 'bombo y platillo' afirmaciones mucho más graves sobre un jugo al que atribuye propiedades casi milagrosas como la cura de enfermedades crónicas, beneficios que cuentan con poco o ningún sostén científico.

¿Cómo empezó todo?

En redes, William se hace llamar 'Medical Medium' y Facebook cuenta con hasta 3,4 millones de seguidores y a los que hay que sumar otros 2 millones en su cuenta de Instagram. Su sitio web cuenta con el respaldo de grandes estrellas como el tenista Novak Djokovic. Además sus apariciones en televisión, en programas como 'Keeping Up with the Kardashians', le han hecho ganar adeptos. William también ha escrito el sitio web de estilo de vida de la actriz Gwyneth Paltrow, Goop.

Sus afirmaciones sobre el apio incluyen que "el apio ayuda a curar la fibromialgia" o que "las frambuesas eliminan los restos virales del torrente sanguíneo". En su página llega a explicar que el jugo de apio puede aliviar enfermedades como el cáncer y la diabetes.

Un negocio editorial

Entre el sitio web y las cuentas de redes sociales de 'Medical Medium', William ha levantado un negocio que le ha permitido posicionar sus libros en a la lista de las lecturas más vendidas de 'The New York Times', lo que incluye enlaces muy rentables de marketing de afiliación... mientras los profesionales médicos siguen lejos de convencerse de sus consejos.

El Dr. Austin Chiang, un gastroenterólogo de Filadelfia que también sube videos en su propio canal de YouTube, aseguró a la BBC que las lecciones de este gurú de la salud no están respaldadas por la ciencia y "podrían ser potencialmente dañinas para nuestros pacientes". Y Chiang no ha sido el único en alertar de los perjuicios de seguir los consejos de Williams, quien avisa de antemano que no cuenta con formación médica y achaca su sabiduría a su "espíritu".

De la homeopatía al espiritismo

El propio Williams explica este fenómeno en uno de sus videos: "Cuando tenía cuatro años, escuché una voz: 'Soy el espíritu de los más altos. No hay nadie más que yo, excepto Dios mismo'". Acto seguido, el influencer describe cómo, a esta edad tan temprana, esta voz le anticipó que su abuela tenía cáncer de pulmón. A través de a pantalla, 'Medical Medium' habla de "incógnitas que aún no han aparecido sobre cómo sanar", pero afirma que él puede "revelar la verdad sobre enfermedades crónicas que no escuchará en ningún otro lugar".