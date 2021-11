Cómo evitar conversaciones incómodas sobre dinero con la familia esta Navidad

Entre las numerosas visitas a familiares, reuniones con amigos o encuentros con tus compañeros de trabajo es más que probable que se termine hablando sobre política, la vida amorosa o el dinero esta Navidad. Ya bien sea para tratar asuntos como los planes de jubilación o cuánto ha ganado un conocido tuyo a través de inversiones puntuales con criptomonedas, hay quienes se notan incómodos al tratar determinados temas que impliquen los hábitos monetarios, llegando a suponer un verdadero tabú.

En este sentido, hay muchas formas de hablar sobre dinero con alguien sin llegar a incomodar o resultar demasiado intrusivo en algún determinado aspecto. De esta forma las conversaciones resultan más cómodas y fluidas entre aquellos que participan en la reunión navideña. Según recoge la CNBC, la experta en finanzas y economía personal Stefanie Rodríguez, explica una serie de trucos para hablar de una forma más positiva sobre dinero con tus familiares durante estas fechas.

No juzgues



Siempre que se habla sobre dinero hay que evitar realizar juicios sobre los hábitos de consumo o los gastos de alguien. Además, en caso de que no te haya solicitado ningún consejo, no muestres tu punto de vista de cualquier manera. Generalmente la gente siempre se pone a la defensiva o realiza una lectura errónea, lo que hace que la conversación resulte incómoda. Por ejemplo, al iniciar una conversación sobre préstamos y deudas, se pueden referenciar noticias o consejos de otros expertos para que la otra persona no sienta que te estás dirigiendo a ella de forma personal.

No des sermones



Cuando hablas de dinero con familiares más directos, como tus padres o hermanos, hay que evitar emplear un tono de reprimenda o enfado con la otra persona. En caso de que te encuentres en la reunión familiar más importante de todas las del calendario, lo ideal sería aprovechar esta oportunidad para mostrar interés sobre otros aspectos. En caso de que necesites consejos por su parte, lanza la pregunta sin ningún miedo ya que sus consejos serán los más acertados.

Pon límites

A pesar de que las vacaciones de Navidad son unas de las fechas donde más gasto se realiza en comparación con otras épocas del año, siempre hay que tener en cuenta el bolsillo propio. Por ejemplo, en caso de que se esté organizando un viaje familiar o un regalo en común a otra persona, establece un gasto con el resto de personas que no resulte ni demasiado escueto ni que pueda arruinar tu economía personal o hacerte pasar algún apuro. Además, siempre es mejor ser franco que utilizar la tarjeta de crédito o acceder a un pequeño préstamo.