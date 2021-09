Cómo este joven de 17 años ha logrado crear un imperio de 1 millón de euros

Un estudiante coreano de únicamente 17 años ha realizado sus sueños construyendo su propio imperio únicamente con dos empresas. El joven emprendedor. Con su marca de camisetas ha acuñado la astronómica cifra de un millón de dólares, unos 900.000 € aproximadamente. Es por este hecho por lo que se ha ganado el reconocimiento de la Universidad de Harvard. A esta proeza se le añade una firma de relojes inteligentes de corte elegante e inclusivos con los que ha continuado aumentando su negocio.

Según detalla en una entrevista con CNBC, Sukone Hong, fue víctima de acoso escolar en el instituto. "Fue duro para mí relacionarme dentro del instituto. Sufrí bullying y empecé a buscar algo que le diese un cambio a mi vida", asevera el adolescente. Este viaje al éxito comenzó para Hong varios años atrás , cuando estaba cursando los primeros cursos de educación secundaria. Tratando de hacerse un hueco entre sus compañeros, el chico se distraía buceando en portales de segunda mano de ropa de marca a través del buscador coreano Naver.

Con tan sólo 120 € en su bolsillo, que pronto desaparecieron comprando ropa, se dio cuenta de que tenía que cambiar el rumbo de su vida. Gracias a que sus abuelos le prestaron 4.500 €, lanzó su propia marca unisex de camisetas llamada Olaga Studios. Los gastos relativos a la impresión, el material y el desarrollo de la web pronto fueron sufragados. "Todo fue en menos de una semana. De repente un lunes por la mañana ya tenía como 15 pedidos. Otros 50 a la hora de comer, y 80 entrando la noche. En una semana vendí unas 300 camisetas", indica.

Relojes inteligentes "en braille"

Tan pronto como empezó a ascender en el su nivel de facturación, convirtiéndose en un referente de éxito a nivel regional, llegó la cifra anual de 1 millón de € en ventas. Fue cuando Hong decidió contratar a un equipo de 12 personas para que continuase la actividad de la empresa. Este ritmo de ingresos le permitió devolver a sus padres el dinero que invirtieron en su educación, en nada más que la American International School de Seúl, la capital de Corea del Sur. “Antes pensaba que dedicarse a los negocios no era más que manejar dinero, pero una vez pude estudiar allí me di cuenta de todo lo contrario”, confiesa.

A pesar del éxito, Hong no piensa en dejar los estudios de ninguna manera. "Cuando el negocio crece tan rápido piensas en dejar los estudios. Pero casi todos los CEO que he conocido me han dicho que debería de ir a la Universidad". "Mis profesores me decían que mi ejemplo podría servir para ayudar a otros en el mundo de los negocio", afirma.

Y es justo lo que consiguió con su marca de relojes. Junto con la empresa Paradox Computers, ha desarrollado una línea de 'smartwatch' para personas ciegas. Estos son capaces de interpretar el lenguaje en braille e interactuar con este. Conectados a otros dispositivos de manera electrónica, se puede llegar a escribir mensajes de texto sin ningún tipo de barrera.

Generalmente estos dispositivos salen a la venta con unos precios realmente altos, que suelen rondar hasta los 300 €. Es por lo que Hong decidió volverlos accesibles por el módico precio de 70 €. “Pensé que esto era muy injusto, y por otra parte se presentaba una gran oportunidad de negocio”, sostiene. “Aún sin tener ni idea del mundo tecnológico, y gracias al fundador de Paradox, pude ayudar a toda esa gente”. Tras unos meses, el reloj inteligente braille de la empresa vendió cientos de modelos y cuenta con 3.000 pedidos en preventa del modelo para China.