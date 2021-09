Cuánto dinero tiene Paz Padilla: los negocios con los que suma una fortuna

Si de algo no hay duda es que Paz Padilla es uno de los rostros televisivos por excelencia. Su 'currículum' no es baladí: es presentadora y colaboradora en la actualidad en hasta cinco programas de Mediaset, aunque a lo largo de su carrera aglutina más de una veintena, ha aparecido en hasta 16 series en la pequeña pantalla, y en la grande, en cuatro largometrajes; además, ha protagonizado cuatro obras teatrales. Sobre su figura hay una ingente cantidad de cámaras que hacen noticia casi de cada paso que da. No hay más que echar un vistazo en cualquier buscador de Internet: su último look, el regalo que le hizo a su hija e 'incluencer' Anna Ferrer, sus rifirrafes en Sálvame o hasta la fotografía más reciente que ha subido a Instagram.

Pero eso no es todo. Fuera de cámaras y platós, Paz Padilla es una empresaria que en los últimos años ha acumulado una fortuna a través de no pocos negocios entre inmobiliaria, moda, complementos, etc. El más reciente, y que por cierto no estuvo exento de polémica, fue la colección de bolsos de piel hechos en Ubrique y de manera artesanal. El objeto de la controversia fueron los elevados precios con los que 'salieron' los bolsos: algunas alcanzan hasta los 225 euros.

Un bar, una casa rural y una tienda de moda

Esta colección de complementos pertenece a 'No ni ná', tienda que Paz Padilla inauguró junto a su hija, Ana Ferrer, en 2019 en Zahara de los Atunes. En un principio, el proyecto comenzó con la idea de vender ropa, pero poco a poco ha ido, como decimos, abriéndose al mundo de los complementos. El nombre de la empresa que lo gestiona es Polboart S.L, principal compañía de la actriz y presentadora.

Polboart S.L vio la luz en 1996. La idea inicial de Paz Padilla era que esta compañía le sirviese para gestionar toda su carrera televisiva, aunque finalmente se dedicó a la gestión de Can Miquelet, una masía afincada en Girona que alquila como casa rural. En temporada alta, una semana (7 noches), arrendar este inmueble cuesta hasta 3.000 euros.

Además de la casa rural y su empresa de moda, Paz Padilla está dentro del mundo de la hostelería a través del bar Los Tunantes de la Villa, en Madrid. Tal y como explica El Español, lo fundó en 2017 junto a su amiga María Heredia Simón y su sobrino y representante José Arturo. La presentadora de Mediaset tan solo necesitó un ejercicio para que el local le reportase unos ingresos cercanos a los 300.000 euros. Todos estos lucrativos negocios se suman a lo que ingresa a través de sus mencionados trabajos en televisión, por los que, según el citado medio, podría llegar a acumular medio millón de euros.