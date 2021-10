5 libros que Elon Musk recomienda leer a todo el mundo que cambiaron su vida

La aplicación móvil Blinklist agrega multitud de libros a través de un algoritmo que sintetiza ideas o pasajes destacados. Esta herramienta, empleada mayoritariamente por personas que no tienen mucho tiempo para leer en su día a día, acerca multitud de obras a un público más que diferenciado. Dentro de esta, se incluye un apartado llamado 'Expert Picks', o en su traducción al castellano, selección de los expertos. En esta, grandes empresarios confeccionan sus propias listas de lectura, incluyendo los libros más conmovedores para su vida.

Una de estas publicaciones corresponde al conocido CEO Elon Musk, dueño de Tesla, Hyperloop, Space X o Neuralink entre otros. Además, Musk es conocido por ser un ávido lector, ya que en su propia cuenta de Twitter ha publicado a lo largo de los años las lecturas que le han acompañado últimamente. A pesar de que las sugerencias del sudafricano coincidan o no con las tuyas, seguramente hayas oído hablar de muchas de ellas. Sus gustos van desde la economía, ciencia, futuras tecnologías en desarrollo o la inteligencia artificial.

La biografía de Steve Jobs, por Walter Isaacson



La muerte de Steve Jobs conmocionó a todo el mundo. Tras entrevistarlo en más de cuarenta ocasiones en los últimos dos años, además de a un centenar de personas de su entorno, familiares, amigos, adversarios y colegas, Walter Isaacson publicó la única biografía escrita con la colaboración de Jobs. Este retrato definitivo de uno de los iconos indiscutibles de nuestro tiempo enmarca entre páginas la personalidad del genio cuya creatividad, energía y afán de perfeccionismo revolucionaron seis industrias: la informática, el cine de animación, la música, la telefonía, las tabletas y la edición digital.

La riqueza de las naciones, por Adam Smith



El escocés Adam Smith (1723-1790) no sólo puso con esta obra los cimientos de una ciencia, sino también de una doctrina: el liberalismo económico. La idea de que la riqueza proviene del trabajo (y no del oro ni de la plata), siendo susceptible de aumentar con una adecuada regulación del funcionamiento del mercado. La noción de la competencia como mecanismo limitador de la sed de beneficios y fomentador del bien común, y el deseo de un Estado fuerte, aunque no grande, que garantice la libertad, la propiedad y el funcionamiento de la "mano invisible" que armoniza los intereses de la persona y de la comunidad se incluyen en esta obra.

‘Human compatible’, por Stuart Russell



En la imaginación popular, la inteligencia artificial sobrehumana es un maremoto que se acerca y que amenaza no solo los trabajos y las relaciones humanas, sino también la civilización misma. El conflicto entre humanos y máquinas se considera inevitable y su resultado demasiado predecible. En este libro pionero, el distinguido investigador de IA Stuart Russell sostiene que este escenario puede evitarse, pero solo si repensamos la IA desde cero. Russell comienza explorando la idea de inteligencia en humanos y máquinas.

De cero a uno: cómo inventar el futuro, de Peter Thiel



El próximo Bill Gates no diseñará un sistema operativo. Los próximos Larry Page o Sergey Brin no crearán un motor de búsqueda. Y el siguiente Mark Zuckerberg no inventará una red social. Si vas a copiar a estos chicos, es que no has aprendido de ellos. Cada nueva creación, sin embargo, va de 0 a 1, es vertical e implica hacer algo que nadie ha hecho antes. Si coges una máquina de escribir y construyes cien, has hecho un progreso horizontal. Si coges una máquina de escribir y construyes un procesador de textos, has hecho un progreso vertical. Este libro trata de cómo llegar allí.

Mercaderes de la duda, Naomi Oreskes y Erik M. Conway



Este ensayo cuenta la historia de cómo un grupo de científicos y asesores científicos de alto nivel, con profundas conexiones en política e industria, realizaron campañas efectivas para engañar al público y negar verdades científicas comprobadas a lo largo de cuatro décadas. Estos dos historiadores sacan a la luz este rincón oscuro de la comunidad científica estadounidense, mostrando cómo la ideología y los intereses corporativos, ayudados por unos medios de comunicación demasiado obedientes, han sesgado la comprensión pública de algunos de los problemas más acuciantes de nuestra era.