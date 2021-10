Las estrategias clave que Bill Gates o Elon Musk aprendieron de Steve Jobs

El 5 de octubre se cumplieron diez años de la muerte de Steve Jobs, quien falleció a los 56 años después de haber padecido cáncer. Además de ser el creador y CEO de uno de los gigantes tecnológicos de nuestros tiempos, Apple, Jobs fue uno de los personajes más influyentes de este siglo y no solo por sus conocimientos en tecnología.

Incluso en plena competición por ver quién reunía un mayor nicho de mercado, grandes figuras como Bill Gates consiguieron aprender algo de este gurú que siempre enfundaba un jersey de cuello alto negro. En el caso del creador de Microsoft, una de las cosas que consiguió aprender de Jobs fue la capacidad de hipnotizar a una multitud. Gates se ha declarado en innumerables ocasiones "celoso" de su competidor directo, pero también amigo, por su capacidad para hablar en público y transmitir motivación.

Así lo ha recogido el portal económico y de inversiones de la CNBC, que no ha dejado atrás tampoco las declaraciones de Elon Musk, el fundador de Tesla (y cada día más en boca de todos), sobre todo lo que consiguió aprender en su momento de Steve Jobs. En su caso, también coincide en la capacidad del de Apple para motivar a la gente y, al mismo tiempo, atraerles, algo que considera crucial en el éxito de una compañía. En su perfil de Twitter, Musk se arrepintió de no haber podido hablar con Steve Jobs antes de su muerte, aunque bromeó acerca de cómo lo conoció en una fiesta y aunque intentó establecer conversación, no lo consiguió.

También del mundo de la informática, la CEO de Hewlett Packard Meg Whitman confesó que una de las mayores enseñanzas que le dejó Jobs fue entender que lo simple puede llegar a ser más difícil que lo complejo, haciendo referencia a su línea de pensamiento empresarial y de desarrollo de ideas.

Todas estas enseñanzas, que estos grandes personajes siguen aplicando en su día a día, son parte del legado de Steve Jobs quien, a día de hoy, no puede sino seguir inspirando a nuevas generaciones.