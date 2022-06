El método de trabajo de Elon Musk que salvó a Tesla: "Estaríamos en quiebra"

La pandemia ha demostrado la versatilidad de los trabajadores: se pueden desempeñar algunas funciones (obviamente, no todas) perfectamente desde el salón de casa, igual que como si estuviéramos en la oficina pero sin tener que trasladarnos. Sin embargo, el teletrabajo no convence a todos los empresarios.

Entre ellos se encuentra Elon Musk, que ya ha dejado claro a los trabajadores de Tesla que deben volver a la oficina, donde han de pasar al menos 40 semanales. Y es que afirma que si no fuera por el presencialismo, Tesla habría quebrado al poco tiempo de empezar.

La necesidad de acudir físicamente al puesto de trabajo, "donde están tus compañeros de trabajo reales", afirma, crece conforme crecen las responsabilidades asociadas al puesto de trabajo. "Cuanto más senior eres, más visible debe ser tu presencia", escribió Musk en el correo que dirigió a sus empleados. Y explica que este es el truco gracias al cual salvó Tesla cuando estaba en sus inicios.

Codo con codo con los trabajadores

"Es por eso que viví tanto tiempo en la fábrica: para que los que estaban en la línea pudieran verme trabajando junto a ellos. Si no hubiera hecho eso, hace mucho tiempo que Tesla habría quebrado", recordó en el mismo email. Según la teoría de este empresario, el hecho de que los trabajadores y empleados vean al director o CEO en la fábrica durante su mismo horario laboral puede motivarles a trabajar al sentir que todos están en igualdad de condiciones. Aunque, por otro lado, esta técnica también puede llegar a hacer presión sobre el personal contratado.

Ya en 2018, Musk explicó que dormía y se duchaba en la fábrica al no tener tiempo para ir a casa: "Me quedo en la fábrica porque no creo que mis empleados tengan que estar experimentando la adversidad mientras el CEO parece que está de vacaciones", indicó en su momento, cuando la producción del Model 3 exigió a la producción de Tesla dar el máximo de sí misma.