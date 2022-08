Musk la vuelve a liar en Twitter y trolea con la compra del Manchester United. 

El fundador y consejero delegado de Tesla, Elon Musk, incendia la red social Twitter con un mensaje en el que afirmaba su intención de hacerse con el Manchester Unided. "Además, voy a comprar el Manchester United. De nada", ha escrito. Conocido por sus salidas de tono y faroles financieros, Musk no añadió nada más y no dejó claro si se trataba de una broma o si realmente lleva intención de comprar el club de fútbol inglés, pero dada su imprevisibilidad y su portento económico, la mera publicación del mensaje generó multitud de reacciones. Horas más tarde, preguntado por el 'Club de propietarios de Tesla' si iba en serio, el multimillonario se retractó y confirmó que solo se trataba de una broma y que "no estaba interesado" en ningún equipo deportivo".

Also, I’m buying Manchester United ur welcome — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022

Musk es el hombre más rico del mundo según Forbes, aunque la mayor parte de su fortuna son acciones de Tesla, por lo que su posición fluctúa constantemente en función del valor de mercado de los títulos de la empresa de vehículos eléctricos de lujo. El magnate de origen sudafricano suele usar la citada red social, en la que cuenta con más de 80 millones de seguidores, para emitir comunicados, incluso la ha usado de manera recurrente en todas las decisiones que ha ido tomando durante sus negociaciones con el consejo de Twitter para hacerse con el 100% de las acciones.

A este respecto, el pasado 6 de agosto, Musk aseguró que el acuerdo para hacerse con Twitter por 44.000 millones de dólares, que rompió a comienzos de julio, podría cerrarse si la empresa le facilita detalles sobre cómo estima el número de cuentas falsas o de 'spam'. El empresario, mientras, subrayó que si por el contrario se demuestra que las informaciones ofrecidas por Twitter a los reguladores son falsas, la operación no podría cerrarse tal y como se pactó.

Musk notificó a principios de julio su intención de anular la compra de la tecnológica, acordada entre ambas partes por 44.000 millones, a lo que esta respondió con una demanda en un tribunal especializado en disputas comerciales para forzarlo a completar la operación. El argumento del responsable de Tesla es que la red social no le entregó las cifras sobre cuentas falsas que él requería, mientras que Twitter asegura que eso es sólo un pretexto para evitar completar la operación, que cada vez resulta menos atractiva por la bajada de la cotización de la empresa y la pérdida de patrimonio de Musk fruto de la caída de los mercados bursátiles.