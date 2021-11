Así será la piel robótica desarrollada por Zuckerberg para "sentir" el Metaverso

El cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, ahora CEO de Meta, ha confesado que un nuevo material táctil y plástico dará forma a la experiencia sensorial que envolverá del anunciado Metaverso. Junto un equipo de científicos e investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon, se conformará una "piel" plástica de unos 3 milímetros de grosor. Con el nombre de ReSkin, contendrá partículas magnéticas que entrarán en contacto con la piel generando un flujo de información para dotar de fuerza y tacto a esta realidad virtual.

A través de un mensaje en su perfil personal de Facebook, Zuckerberg ha explicado este novedoso anuncio. "Nuevas e interesantes investigaciones de nuestro equipo de Inteligencia Artificial ayudarán a adentrarnos en este mundo a través del tacto", recalcó. "Hemos diseñado un sensor táctil de alta resolución junto con la Universidad Carnegie Mellon para crear una delgada piel de robot. Esto nos acerca un paso más al realismo virtual e interacciones físicas del Metaverso".

Según se explica en un estudio de la Universidad de Cornell, esta nueva tecnología ha sido probada en robots que han manipulado frutas blandas, como uvas o arándanos, y en humanos a través de un guante para coger un pastel. A pesar de encontrarse en una fase bastante avanzada dentro de su desarrollo, este sistema de Inteligencia Artificial se ha de continuar entrenando en humanos y generar datos sobre la interacción del campo magnético con el propio tacto de los humanos.

Abhinav Gupta, un científico investigador de Meta, detalló a NewScientist que este avance ayudará a tener una visión de la física de los objetivos aún más detallada. "El tacto ha sido descuidado en gran medida por los investigadores de inteligencia artificial porque los sensores táctiles han sido demasiado caros o demasiado endebles para obtener datos fiables", aseguró Gupta. "A pesar de todo esta nueva tecnología resultará muy útil y tendrá aplicaciones inmediatas".

Una inversión a largo plazo

Facebook anunció que realizará una inversión de 50 millones de dólares junto con fondos de investigación externa y tecnología XR para desarrollar el Metaverso en su totalidad. "El 'metaverso' no es un producto único que una empresa pueda construir por sí sola. Al igual que Internet, el 'metaverso' existe tanto si Facebook está ahí como si no", recalcan en una nota de prensa. "No se construirá de la noche a la mañana. Muchos de estos productos solo se realizarán por completo en los próximos 10 a 15 años".

Esta noticia se conoció apenas unos días después de que la compañía anunciara nuevos controles en sus plataformas para proteger a niños y adolescentes y hacer frente así a la crisis reputacional que atraviesa después de que una de sus antiguas empleadas acusase a la firma de ocultar que esas plataformas son perjudiciales para los menores. Además, la antigua empleada de Facebook Frances Haugen declaró en el Senado de EEUU que la empresa antepone sus beneficios a la seguridad de los usuarios y oculta que sus plataformas son nocivas para los menores, fomentan la división social y debilitan la democracia.