Las seis claves para alcanzar la felicidad, según un psicólogo de Harvard

La felicidad es, seguramente, el objetivo vital que busca cualquier persona a lo largo de su vida. Puede venir desde el amor, el éxito, el dinero o desde muchos otros campos, pero no todos tienen las mismas herramientas para alcanzar esta meta. Algunas personas tienen problemas para definir sus objetivos y esto puede derivar en problemas de ansiedad o infelicidad por la dificultad de cumplir con los retos marcados.

En este sentido, el profesor de psicología y filosofía de la Universidad de Harvard, Tal Ben-Shahar, ha realizado un estudio para conocer en más detalle lo que está detrás de la felicidad. Las conclusiones han expuesto que este sentimiento se puede aprender y mejorar a través de técnica y práctica. Según el profesor, existen seis claves para tener felicidad.

Paso a paso

Uno de los aspectos más señalados por el psicólogo es desarrollar la capacidad de aprender de nuestros errores. Según Ben-Sharar, las personas que son capaces de valorar positivamente sus fracasos suelen ser personas más felices. Pensar que somos perfectos es una "visión idealista y tiránica" de la realidad. Hay que retirar de nuestra mente los momentos en los que creemos en que no podemos o no debemos fallar, pues estos mensajes no hace más que generar presión y ansiedad.

Otro elemento que debemos trabajar es el hecho de ser más agradecidos con las cosas que tenemos en nuestra vida. Por el ritmo al que nos movemos en nuestro día a día, es muy probable que no valoremos las cosas de nuestro alrededor que nos hacen especiales. Tenemos que ser conscientes de que en cualquier momento podríamos perder alguno de estos activos y, como suele ocurrir, solo sabremos valorarlos entonces.

Tenemos que comenzar a trabajar con las endorfinas. Estas hormonas están ubicadas en nuestro cerebro y son las responsables de generarnos felicidad. Entre los ejemplos que exponen, destacan el caminar de forma diaria 30 minutos o abrazar a una persona durante 10 minutos. Estas acciones simples puede generar endorfinas en tu cuerpo y hacernos más felices.

Otra clave es la de organizar tu tiempo y simplificar tus rutinas. De normal, tendemos que querer hacer muchas cosas a lo largo del día y en el momento que no lo hacemos, sentimos que estamos desaprovechando las horas. Esta sensación no es positiva y la salud mental y física no es capaz de aguantar este ritmo toda la vida.

Por otro lado, con solo unos minutos al día dedicados a la meditación conseguirás grandes beneficios para tu mente. Es una forma sencilla y rápida de lograr una paz interior, además, ayuda a lograr mejorar las funciones cognitivas y creativas. Por último, la resilencia es otro paso importante para lograr la felicidad. Esta capacidad habla de la entereza que tienen las personas para superar los problemas, enfrentarse a los desafíos de la vida y salir reforzados de estas situaciones. Como en las claves anteriores, la resilencia también se puede trabajar y desarrollar a lo largo de los años.