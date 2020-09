Las ciudades que te pagan un sueldo por estar de cuarentena: 1.100 € por 14 días

En España, los trabajadores que se ven obligados a estar en cuarentena, bien por haber dado positivo por Covid-19 o bien por haber estado en contacto directo con un caso de contagio, siguen ingresando durante ese tiempo, ya sea porque pueden seguir trabajando desde casa -y continúan percibiendo su salario- o porque se cogen la baja médica si la enfermedad les impide desarrollar su actividad profesional. Pero, ¿qué ocurre con quienes se ven obligados a estar en cuarentena y no disponen de ingresos durante ese período, por ejemplo, un parado? En España, no existen partidas concretas para sufragarlo -al margen del subsidio por desempleo o una pensión que cobre esa persona-. Pero en el resto del mundo ya hay varios gobiernos locales que han empezado a pagar un sueldo por estar en cuarentena. Y hay algunas ciudades que llegan hasta los 1.100 euros por 14 días de reclusión.

En España, en plena oleada de contagios, el Gobierno impulsó el famoso Ingreso Mínimo Vital, una medida que algunas formaciones como Unidas Podemos llevaban reclamando desde hacía tiempo y que se aceleró con la llegada de la crisis del coronavirus para proteger especialmente a los desempleados -que no pudieron acogerse a un ERTE durante el confinamiento y a las rentas más bajas. El IMV, que oscila entre los 461,5 euros para un adulto que viva solo y los 1.015 euros para hogares con cinco miembros, es lo más parecido en España a un salario por cuarentena, aunque no esté destinado específicamente para ello. Sin embargo, en ciudades de otros países, como San Francisco, sí se paga un sueldo por cuarentena.

San Francisco comenzó a implementar un programa de compensación del sueldo en mayo, que ofrece a los trabajadores afectados por la Covid-19 dos semanas de salario, o 1.285 dólares (casi 1.100 euros) para las rentas más bajas, tal y como señala este artículo de 'CNBC'. Esta compensación salarial se debe a que en EEUU, a diferencia de España, las empresas no están obligadas por ley a ofrecer bajas remuneradas, por lo que hay millones de personas en todo el país que dejan de cobrar los días que no trabajan. Y, en una situación de pandemia, esto podría conllevar unas condiciones económicas realmente duras para miles de empleados. De ahí que el ayuntamiento de San Francisco, una de las ciudades más progresistas del país, optase por pagar un sueldo a quienes se viesen obligados a pasar una cuarentena de 14 días.

Sorprendentemente, la medida no ha supuesto un gran desembolso: los "sueldos de confinamiento", como se conocen allí, fueron financiados con menos de dos millones de euros provenientes del fondo de ayuda benéfica de San Francisco, Give2SF. Sin embargo, desde entonces han servido para ayudar a miles de trabajadores que, de otro modo, hubieran perdido toda fuente de ingresos. Además, esos 1.100 euros suponen un ingreso aún mayor que el del programa CARES aprobado por Donald Trump como pago único a la población durante las primeras semanas de pandemia.

Desgraciadamente, esta medida no se aplica a quienes viajan a otro país y se ven obligados a permanecer 14 días en cuarentena por las restricciones a los viajeros de ciertos países, sino que se dirige exclusivamente a residentes. Al igual que sucede en el condado de Alameda (también en el área de la bahía de San Francisco), donde las personas de ciertos barrios con alto riesgo de contagio que dan positivo por Covid-19 (pero que no reciben subsidio por desempleo o baja remunerada) pueden recibir un único pago de 1.250 dólares (1.060 euros) si deciden hacer una cuarentena voluntaria durante dos semanas. En este caso, se han destinado alrededor de 10 millones de dólares para dar cobertura a aproximadamente a 7.500 personas.

En Reino Unido, desde principios de mes, los trabajadores con bajos ingresos que no pueden trabajar desde casa pueden optar a un pago de 130 libras (algo más de 150 euros) si deciden voluntariamente pasar una cuarentena de 14 días. En caso de contacto directo, los miembros de una familia, así como otras personas que hayan tenido contacto con una persona infectada, también pueden recibir un pago único algo mayor, de 182 libras (en torno a 215 euros) por dos semanas de cuarentena. Una medida solo para residentes que, por ejemplo, no serviría a un español que viaje a Reino Unido: según la normativa actual, está obligado a pasar medio mes en cuarentena... Pero no tiene derecho a recibir ninguna compensación económica.

Algo similar a lo que ocurre en Victoria (Australia), donde las autoridades locales proporciona una compensación algo menos de 300 euros para los residentes, a los que brinda apoyo financiero si deciden voluntariamente aislarse mientras esperan los resultados de una prueba de Covid-19.

La experiencia del SARS

Este tipo de iniciativas responden a la escasa predisposición de la población a permanecer en cuarentena sin un incentivo. Al margen de que exista un imperativo legal (como en España) que obligue a quedarse en casa cuando se da positivo por Covid-19, muchas personas sienten que se trata de una privación de libertad. Por eso, desde hace dos décadas, se han impulsado proyectos similares de asistencia económica en emergencias sanitarias. Por ejemplo, en el caso del brote del SARS de 2003, la ciudad de Toronto se vio tan gravemente afectada que el gobierno regional de Ontario decidió crear el llamado "Programa de asistencia para el SARS", que otorgaba unos 500 euros a cualquier empleado obligado a cogerse la baja no remunerada como resultado de la enfermedad.

Aquel experimento fue bastante sencillo de ejecutar. Y poco costoso: el programa solo dio cobertura a 845 ciudadanos. Sin embargo, la crisis del coronavirus ha puesto en jaque a las autoridades de todos los países, que no solo se enfrentan a una emergencia sanitaria, sino también económica. Tal vez por eso, muchas grandes ciudades en España, como Madrid o Barcelona, no han llegado a plantearse hasta ahora la creación de un fondo para sueldos por cuarentena. Eso sí, afortunadamente, en nuestro país sí se remuneran por ley las bajas laborales.