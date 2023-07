Adidas se dispara en bolsa al ritmo de Yeezy tras la ruptura con Kanye West. 

Adidas rebota más de un 5% en la Bolsa de Fráncfort, hasta los 183,88 euros, después de presentar cifras preliminares de los resultados de su segundo trimestre mejores de lo previsto tras las primeras ventas de los artículos del inventario de 'Yeezy', de Kanye West. La demanda de artículos de la marca tras concluir la colaboración con el rapero ha sido mejores de lo previsto. Adidas se ha mostrado más optimista respecto a todo el ejercicio y prevé este año una caída de la facturación de una cifra media de un dígito (antes caída de una cifra elevada de un dígito).

La facturación bajó en el segundo trimestre hasta 5.343 millones (-5%) y el beneficio operativo se redujo hasta 176 millones (-55,1%), lo que refleja un margen operativo del 3,3% frente al 7% el año anterior. También pronostica un beneficio operativo equilibrado descontados los efectos extraordinarios relacionados con la marca 'Yeezy' y la revisión estratégica que aplica.

Asimismo, prevé unas pérdidas de 400 millones del inventario de la marca 'Yeezy' (antes 500 millones) y costes por la revisión estratégica de 200 millones (sin cambios). Por ello Adidas pronostica una pérdida operativa de 450 millones en 2023 (antes pérdida de 700 millones) y dice que las ventas con éxito del inventario de la marca 'Yeezy' podrían mejorar más el resultado de la compañía. Después de la ruptura del contrato con el cantante, una de las opciones del grupo para dar salida al inventario era poner a la venta los productos en 'stock' y donar una parte significativa a ONG.

No es el único problema que ha tenido que afrontar Adidas este año. La compañía ha anunciado la ruptura del acuerdo con Beyoncé a finales de marzo y la firma de prendas deportivas ya no sacarán más prendas y calzado deportivo debido a la escasez de ventas que ha sufrido la empresa. La ropa de la cantante no ha triunfado tanto como se esperaba por ello la colaboración finalizará una vez que Adidas saque las colecciones de este año de la marca Ivy Park, que en noviembre de 2018 Beyoncé compró por completo a Phillip Green, propietario de Topshop, con quien lanzó la marca en 2016.

Pese a ello, en lo que va de año es la firma de todo el Dax que más se revaloriza. En concreto, los títulos suben más de un 44% desde el pasado 2 de enero y empuja al índice bursátil de referencia germano por encima del 16%, hasta los 16.200 puntos, con dividendos incluidos, ya que no los excluye de la cotización.