El FC Barcelona sondea al socio para dejar de ser un club, ¿cuánto valdría en bolsa?

El Fútbol Club Barcelona siempre fue 'más que un club'. Quizá por eso puede llegar a ser el primer equipo de la Liga que cotice en bolsa para sanear sus cuentas ante una crisis que no termina. Ni la política de palancas y acuerdos millonarios que lleva desplegando en el último año han conseguido estabilizar la situación por completo. La solución más directa de salir a bolsa y recaudar fondos parecía un tema tabú en el fútbol español pero en la directiva de Joan Laporta acaban de cruzar una línea clave al sondear al socio para saber qué piensa al respecto.

Para poder cotizar bolsa, el Barça tiene que cambiar su actual configuración jurídica de club deportivo y convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD) como el resto de equipos españoles salvo la excepción de tres históricos: Osasuna, Athletic y Real Madrid. Según los diarios 'Sport' y 'Mundodeportivo', el FC Barcelona está realizando una encuesta telefónica y por internet entre sus socios para pulsar su opinión acerca de la posibilidad de un cambio en la estructura de propiedad social, entre cuyas opciones se encuentra su conversión en empresa.

El sondeo coincide con el cierre de la mayor operación financiera del fútbol español, con una financiación de 1.450 millones de euros con deuda (bonos y préstamos bancarios) para construir el nuevo estadio del club. Se dividirá en tres tramos con un tipo de interés medio del 5,53%, según explicó en la presentación este jueves Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barça y un financiero de larga experiencia con experiencia salidas a bolsa y emisiones de deuda, sobre todo, alrededor de la compañía de energías renovables Audax, Aspy (Atrys) y Ezentis.

La cuestión planteada es la siguiente: "El Barça es propiedad 100 por 100 de los socios/socias y las decisiones importantes deben aprobarse en una Asamblea General o un referéndum donde todos/as tienen voz; en su opinión, ¿qué modelo preferiría para el FC Barcelona?" Las opciones de respuesta no dejan lugar a equívocos de las intenciones de Laporta: 1.- Mejor seguir como hasta ahora, con propiedad 100% de los socios 2.- Mejor optar por ser Sociedad Anónima Deportiva (SAD) con accionistas. 3.- Mejor un modelo mixto donde al menos el 51 por ciento es de los socios/socias. La cuarta y quinta opción son "ninguno de los anteriores" o el "no sabe". El ex candidato a la presidencia Víctor Font planteó su rechazo al cambio al difundir el contenido de la encuesta del Observatori Blaugrana.

Más valioso que el Manchester United

Eduard Romeu, vicepresidente económico del FC Barcelona. FCB vía La Información

Seguir con el modelo actual de club deportivo con socios llevaría al Barcelona a seguir creando empresas alrededor del club y vender parte de las acciones o derechos con el objetivo de hacer caja y enjugar una deuda que, a cierre de 2022, está cifrada en 608 millones de euros en términos netos y más de 1.000 millones en bruto. Si se añade la financiación para la remodelación del Nou Camp, las cargas financieras sobre el club superarían los 2.500 millones de euros. La opción tres -fundación de socios más inversores privados- es la que representa el Bayern de Munich, con el 51% en manos de los socios y el resto de Adidas, Allianz y Audi.

La opción numero dos que plantea la encuesta (conversión en SAD) abriría la puerta a la entrada de inversores como en otros equipos de fútbol y la llegada de capital que sería gestionado por los nuevos dueños sin tener encuenta a los socios. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, propiedad de la familia Gil Marín y Enrique Cerezo, ha tenido como copropietarios en los últimos años al chino Wang Jianlin (Wanda), al israelí Idan Ofer y desde 2021 cuenta con el fondo Ares Management como principal socio tras la reorganización accionarial liderada por Gil y Cerezo.

El modelo de Sociedad Anónima (SAD) es el que permitiría dar entrada a pequeños accionistas en el capital, aunque la mayoría de clubes tienen accionistas de control en La Liga española. Sin embargo, también es el que permitiría cotizar en bolsa como lo hacen decenas de clubes en otras ligas europeas abriendo una etapa de mayor trasparencia y profesionalidad en la gestión deportiva, según los expertos, minimizando el riesgo de episodios de corrupción y opacidad en la gestión.

Entre los referentes más destacados se encuentran el británico Manchester United, la italiana Juventus , el alemán Borussia de Dortmund o el Ajax de Ámsterdam. ¿Cuánto podría valer el Barcelona en bolsa en función de sus comparables? Hay diferentes métricas que se pueden tener en cuenta como los múltiplos de la relación entre beneficios e ingresos respecto valoración bursátil, el valor empresa (incluyendo la deuda o caja de cada club), la masa social o los activos inmobiliarios.

Más allá de la capacidad de cada uno de generar caja con la compraventa de jugadores, desinversión de activos, ventas del merchandising o los derechos televisivos, el estadio se convierte en una de las fuentes de ingresos primordial en función de si está en propiedad, se alquila o es una cesión gratuita de la ciudad. Según el Barça, esta temporada se recuperarán los 131 millones que se generaron antes de la pandemia con la gestión y explotación del Nou Camp.

Tomando como referencia los números del Barcelona para la temporada actual 22/23, según los presupuestos de Romeu, los azulgranas prevén ingresar 1.255 millones de euros, un 23% más que la 21/22. Los gastos de explotación también se elevan un 24%, hasta 1.065 millones. Además prevé triplicar el beneficio antes de impuestos, hasta 366 millones, y un 180% el resultado neto, hasta 274 millones.

Entre 7.000 y 20.000 millones

Con esa foto, sin contar la deuda, el Barça podría plantarse ante los inversores y exigir unos múltiplos de valoración más altos que ahora mismo solo se pagan por el Manchester United, que cotiza en Wall Street y es el club más valioso con más de 3.300 millones de dólares de capitalización. Sin embargo, los británicos declaran ingreso de apenas 550 millones de euros (la mitad del Barça) y perderán alrededor de 37 millones este año por los beneficios del equipo español. La Juve, que también pierde dinero, ingresa 477 millones y vale en bolsa 722 millones, mientras que el Borussia capitaliza tan solo 1,2 veces sus ventas de 400 millones anuales.

En función de sus ingresos, y con el multiplicador del Manchester, el FC Barcelona podría alcanzar un valor en bolsa de unos 7.000 millones de euros, una cifra equivalente a si se aplica el múltiplo de beneficios del Ajax de 25 veces. No obstante, los inversores pagan ahora mismo 79 veces las ganancias del Borussia alemán, que proyectaría una valoración superior a los 20.000 millones para los blaugrana, una cifra que les colocaría entre las 20 empresas más grandes de la bolsa española.

Eso sí, como ha puesto sobre la mesa el caso Ferrovial, cotizar en una mercado u otro puede marcar diferencias importantes. El Manchester, con accionistas de control americanos, sede en Reino Unido y cotización en la Bolsa de Nueva York, se valora más caro que sus rivales de las bolsas italiana, alemana y holandesa. El motivo no es otro que tener acceso a más inversores, de mayor tamaño y especializados. Al final, todo queda en manos del interés que despierte en sus futuros accionistas.