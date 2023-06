Air Messi: Apple busca reeditar el éxito de Nike-Jordan cediendo suscriptores de TV

Apple acaba de presentar una nueva categoría de producto con sus gafas Vision Pro de realidad aumentada y virtual, un gadget de 3.500 dólares por unidad que promete revolucionar el consumo de contenidos digitales. Sin embargo, la tecnológica se ha guardado su particular 'one more thing...' (la expresión usada por Steve Jobs para los grandes anuncios al final de sus presentaciones) para este jueves. El fichaje de Leo Messi por el Inter de Miami le llevará directo y en exclusiva a su plataforma Apple TV+, que tiene los derechos de la MLS (Major League Soccer) de EEUU.

El fabricante del iPhone se ha convertido en una pieza clave para cerrar a tiempo la operación Messi para hacer frente a la mareante oferta desde Arabia Saudí, que había decidido poner sobre la mesa del argentino más de 1.200 millones de euros por tres temporadas para que jugase en el Al-Hilal contra Karim Benzema (Al-Ittihad) y Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). También ha sido decisiva frente a la propuesta del FC Barcelona de Joan Laporta, que necesitaba cerrar la venta de varios jugadores rebajar su masa salarial y conseguir liquidez para dar cabida a la estrella de La Masía.

En una entrevista con los diarios Sport y Mundo Deportivo, el propio Messi explica los motivos por los que descartó a ambos. "Si hubiese sido una cuestión de dinero, me habría ido a Arabia", explica sobre la primera, mientras que sobre la segunda, el jugador la ha descartado para evitar lo que sucedió hace dos años cuando no fue inscrito en La Liga y tuvo que salir del Barça en agosto hacia París. "Tenía miedo. No podía esperar a que me pasase lo mismo", lamentó.

El pack leyenda: acciones y royalties

El Inter de Miami pagará alrededor de 120 millones de dólares netos por tres temporadas a Messi, según adelantó 'The Athletic', apenas una décima parte de la oferta saudí y en línea con la propuesta barcelonista. Sin embargo, el contrato va mucho más allá porque contiene la opción a 'equity' (acciones de ese club o de otra franquicia de la MLS) para que el jugador se convierta en propietario.

El club es propiedad de la familia Mas Santos (MasTec, Sintel), el ex futbolista David Beckham (Manchester United, Real Madrid) y Ares Management, que es a su vez de accionista de referencia equipos españoles como el Atlético de Madrid y Real Zaragoza, además de la escudería de F1 McLaren o el equipo de béisbol San Diego Padres. El fondo aterrizó en el Inter en 2021 para dar salida a Masayoshi Son (Softbank) y su socio en EEUU, Marcelo Claure, CEO de la operadora Sprint.

Pero la gran novedad económica es la participación del deportista en los beneficios que genere su presencia en el club y la liga americana. La fórmula está de plena actualidad desde el estreno de 'Air', la película de Ben Affleck y Matt Damon, que narra la historia de cómo Michael Jordan firmó un contrato revolucionario con Nike en los años 80, para llevar las zapatillas de la marca a cambio de un suculento pago fijo y, por primera vez en la NBA, un porcentaje de las ventas.

Apuesta por Messi para resucitar Apple TV+

El filme cuenta cómo la multinacional pasó de un papel secundario frente a rivales como Adidas y Converse a convertirse en la referencia algunos años más tarde. Todavía hoy es una de las principales áreas de negocio para Nike con cerca de 5.000 millones anuales en ingresos, aunque incorpora ya a otras estrellas en activo del baloncesto. Adidas, que queda en mal lugar en la película, dará un porcentaje de las ventas de camisetas del Inter a Messi, según la exclusiva en The Athletic.

Adicionalmente, Apple se ha involucrado en el fichaje de Messi por dos vías para terminar de decantar la balanza en favor del Inter Miami. Por un lado, la empresa cederá un porcentaje de los ingresos por suscripción del MLS Seasson Pass en Apple TV+, que permite ver los partidos por apenas 13 dólares al mes. La tecnológica que dirige Tim Cook compró el año pasado los derechos de retransmisión de la liga de fútbol MLS por 2.500 millones de dólares hasta 2032.

El fútbol es uno de los contenidos estrella de la plataforma Apple TV+ al otro lado del Atlántico para atraer nuevos suscriptores, aunque su cuota de mercado no termina de despegar y sigue a la cola del mercado con apenas el 6%, lejos de Amazon (21%), Netflix (20%), HBO (14%) y Hulu (11%), según estimaciones de Justwatch.

La tecnológica tiene claro que el 'soccer' y los deportes pueden ser la vía diferencial para hacerse un hueco en un mercado tan competitivo. A la emisión reciente de la serie Ted Lasso, con cameo de Pep Guardiola incluido, se unirá el estreno inminente en Apple TV+ de una serie documental sobre el propio Leo Messi, que se centrará en la trayectoria del mejor jugador de todos los tiempos durante las dos últimas décadas y hasta su llegada a la MLS estadounidense.