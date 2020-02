Amadeus ganó un 12% más en 2019 pero Maroto advierte del impacto del Covid-19

Amadeus IT Group, la plataforma de reservas de vuelos y viajes de las aerolíneas, registró un buen año en 2019 pero advierte que 2020 no será lo mismo por el impacto del coronavirus en su actividad. La compañía no ha detallado en números este golpe a sus cuentas, pero ya se puede considerar un nuevo ‘profit warning’. La empresa de tecnología cerró un 2019 con unos beneficios de 1.161 millones de euros, un 12,6% más.

“Amadeus cerró en 2019 otro año de buen crecimiento. En el negocio de distribución, mejoramos nuestra cuota de mercado en todas las regiones, con excepción de Asia-Pacífico. Nuestro negocio demostró resiliencia en 2019 gracias a nuestra innovación constante, nuestra diversificación y el refuerzo de los negocios existentes. No obstante, el brote de coronavirus afectará a nuestra industria y a nuestro negocio en 2020, si bien llevará aparejado un repunte posterior si tenemos en cuenta lo sucedido en ocasiones anteriores”, explica Luis Maroto, consejero delegado.

Los ingresos aumentaron un 12,8%1 hasta alcanzar los 5.577,9 millones de euros. El EBITDA (resultado bruto) se incrementó un 10,0%, hasta los 2.245,3 millones. En el negocio de distribución, el número de reservas realizadas a través de agencias de viajes aumentó un 0,5% hasta los 646,6 millones. En el negocio de soluciones tecnológicas, el volumen de pasajeros embarcados creció un 7,5%, hasta 1.993,7 millones.

El 12 de diciembre de 2019, el Consejo de Administración de Amadeus propuso que el porcentaje de distribución de los beneficios de 2019 a los accionistas fuera del 50%. En junio de 2020, el Consejo propondrá a la Junta General Ordinaria de Accionistas para su aprobación un dividendo bruto total de 1,30 euros por acción, lo que representa un incremento del 10,6% frente al dividendo de 2018 y un 50% del beneficio. El 17 de enero de 2020, se abonó íntegramente un dividendo a cuenta de 0,56 euros (brutos) por acción. La deuda financiera neta de acuerdo con las condiciones de los contratos de financiación se situaba en 2.758,4 millones de euros a 31 de diciembre de 2019 (1,23 veces el EBITDA de los últimos doce meses).