Amundi lanza un fondo de renta variable emergente inspirado en la Ruta de la Seda

La gestora de activos Amundi ha lanzado un nuevo fondo de inversión de renta variable emergente para beneficiarse de las nuevas rutas comerciales en Asia, Europa, Oriente Medio y África, inspiradas en la Ruta de la Seda.

El fondo 'Amundi Funds New Silk Road' busca oportunidades de inversión en los mercados que se benefician de la iniciativa 'Belt and Road' (BRI, por sus siglas en inglés) relacionada con las nuevas rutas comerciales. El objetivo es invertir en todas las áreas relacionadas con el proyecto BRI, en vez de invertir directamente donde invierte BRI.

"Estamos dispuestos a mirar más allá de China y las infraestructuras para buscar oportunidades de inversión que creemos que se beneficiaran de la expansión esperada del comercio y del crecimiento económico asociado a las nuevas rutas de la seda", ha señalado el responsable global de mercados emergentes, Yerlan Syzdykov.

El proceso de inversión integra el análisis 'top down' con el 'stock picking' integrando las visiones macroeconómicas de mercados emergentes combinadas con un análisis por países, estilos y sectores. Su objetivo es contar con una cartera de 60 a 90 valores de alta convicción.

Las soluciones de 'New Silk Road Cross Asset' han captado más de 459 millones de euros desde abril de 2019, bajo la dirección de Nicholas McConway como responsable de estrategias temáticas y concentradas del equipo de estrategias de 'New Skill Road'. La estrategia está cogestionada por Giampaolo Isolani, responsable de soluciones e inteligencia del mercado, y Deirdre Maher, responsable de mercados frontera en renta variable.

El equipo de Amundi de inversión en mercados emergentes, que fue creado en 2011, gestiona alrededor de 45.000 millones de euros en estrategias y cuenta con 69 profesionales de inversión con gestores y analistas.