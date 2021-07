Siemens Gamesa se desinfla en bolsa, ¿hasta dónde puede caer su cotización?

Siemens Gamesa ha sido la protagonista de la jornada (a su pesar) por sus abultadas caídas. El sector renovable no está en su mejor momento y esta acción no es la excepción. En la sesión ha primado la volatilidad y de momento tenemos al precio en una zona poco recomendable para pensar en compras dado que no tenemos nada técnico para pensar en que hemos visto suelo.

En niveles ligeramente inferiores podemos pensar en un giro si el precio es capaz de llegar hasta ellos y mostrar cierto comportamiento alcista. Como siempre todos los niveles técnicos se encuentran explicados con detalle en el vídeo.