Applus+ rebota un 7% tras confirmar la 'guerra de opas' entre Apollo, Apax y TDR. 

Applus+ vuelve a adquirir protagonismo en el parqué con un repunte de casi el 7%, hasta los 9,25 euros, después de confirmar que ha recibido muestras de interés por parte de varios fondos de capital riesgo por hacerse con la compañía. En concreto, el grupo detalla que se trata de ofertas no vinculantes y no solicitadas por parte de Apollo, Apax y TDR. En un comunicado a la CNMV, el grupo detalla que dichos inversores han pedido acceso "a una revisión de información" y que Applus+ se lo ha "concedido", al tiempo que añade que hasta donde conoce la sociedad "no existe ningún tipo de decisión por parte de ninguno de estos inversores ni la certeza de que dichas entidades vayan a efectuar ninguna actuación adicional".

Applus+ reacciona así a la noticia que ayer publicó 'Reuters' en el sentido de que varios fondos internacionales estudian una opa sobre la compañía, que tiene una capitalización bursátil de unos 1.250 millones de euros. Según el citado medio, Applus+ está manteniendo consultas con JPMorgan para valorar la operación, por la que se han interesado por separado la firma estadounidense Apollo y la británica Apax Partners, dedicadas al capital riesgo. Hay además un consorcio formado por las firmas I Squared y TDR que también estaría interesado en la empresa española, especializada en negocios como el de las ITV.

Con esta subida, los títulos de Applus+ prosiguen su 'rally alcista' después de que ayer subieran casi un 14% al cierre de la sesión ante el posible interés de varios fondos de capital riesgo en adquirir la compañía por una suma que superaría los 1.000 millones de euros. Esta pugna por el negocio se produce unas semanas después de que Applus+ haya vendido a un inversor financiero el 100% de su negocio de ensayos no destructivos e inspección en Estados Unidos, que sirve principalmente a la industria del petróleo y el gas.

La operación está sujeta a determinadas aprobaciones regulatorias y se espera que se complete en los próximos meses. Applus+ ha precisado que, aunque el precio de esta transacción "no es material", con ella mejorará su rentabilidad y el retorno sobre el capital empleado y "reforzará la calidad de su portafolio". El negocio del que se ha desprendido la compañía generó una facturación aproximada de 100 millones de euros en 2022, con pérdidas operativas, "en unas desafiantes condiciones competitivas del mercado local durante los últimos años", subraya la empresa.

Applus+ seguirá con el resto de sus negocios en Norteamérica, que ahora representan alrededor del 10% de los ingresos del grupo. En los últimos meses, la compañía ha anunciado tres desinversiones de rendimiento inferior al esperado, con una facturación de aproximadamente 150 millones de euros en 2022. Además, desde que se anunció el Plan Estratégico en noviembre de 2021, ha realizado siete adquisiciones y la compra del 20% de la participación minoritaria en el negocio de ITV en Galicia que todavía no poseía. En total, hasta la fecha, la empresa ha invertido aproximadamente 100 millones de euros en áreas estratégicas de la cartera que mejoran la oferta de servicios en sus negocios más sostenibles, de mayor crecimiento y con mejores márgenes.