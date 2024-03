Así prepara su salida a bolsa Reddit, la plataforma que llevó el caos a Wall Street

Reddit está acostumbrada a crear grandes revuelos e incluso a llevar el caos a los mercados de valores. Los foros de esta plataforma de redes sociales se hicieron mundialmente famosos en 2021 cuando sus usuarios se coordinaron para inflar hasta un 400%, y desplomar a continuación las acciones de empresas como Gamestop, por mencionar el caso más famoso.

Pero GameStop no estuvo solo en esta montaña rusa financiera. AMC Entertainment, otra empresa con graves problemas financieros debido a la pandemia del Covid-19 y los cambios en los hábitos de consumo de entretenimiento, se encontró igualmente en el centro del torbellino. Al igual que GameStop, AMC se benefició de una campaña masiva de inversión minorista coordinada a través del foro “wallstreetbets” de Reddit.

En un giro casi irónico de los acontecimientos, ahora es Reddit la que se prepara para salir a bolsa. Aunque todavía no hay una fecha definitiva, algunas fuentes como Reuters apuntan a que será este mismo mes de marzo. La plataforma hizo pública la declaración de registro de su Oferta Pública Inicial (IPO) el mes pasado, citando la oportunidad de hacer crecer su negocio, a través de publicidad, monetización del comercio en la plataforma y datos de licencias.

Reddit: ¿ganar dinero o tener contentos a sus usuarios?

Las voces críticas no se han hecho esperar. New Constructs, una firma independiente de investigación de acciones, ha lanzado una advertencia a los inversores: lo que se avecina podría ser el regreso de las "IPO (Initial Public Offering) de “acciones basura". Según su director ejecutivo, David Trainer, Reddit enfrenta un dilema existencial entre monetizar su plataforma y mantener contentos a sus usuarios, una ecuación que, hasta ahora, parece no tener solución.

En contraste, Reddit presenta argumentos sólidos sobre su valor y potencial. En palabras de su cofundador, Steve Huffman, la publicidad representa el núcleo de su estrategia de monetización, apuntando a un futuro prometedor en este ámbito. Aun así, con una valoración no oficial que fluctúa entre los 5.000 y 6.500 millones de dólares, y recordando el destino de otras OPI tecnológicas recientes, la preocupación de que Reddit esté sobrevalorada es palpable.

El debate no termina en la valoración. La decisión de Reddit de permitir que sus propios usuarios inviertan en la salida a bolsa es revolucionaria, pero también plantea interrogantes sobre la volatilidad y gobernanza futura. Además, la concentración de ingresos en publicidad y la dependencia de una base de usuarios volátil son señaladas como vulnerabilidades clave.

No obstante, Reddit tiene sus fortalezas. Con un incremento sostenido en ingresos y una base de usuarios activa de 73,1 millones, la plataforma muestra signos de crecimiento robusto. Sus iniciativas para diversificar fuentes de ingresos, como la entrada en el mundo de la inteligencia artificial, podrían ser el as bajo la manga que necesita.

Al final, la salida a bolsa de Reddit no solo pondrá a prueba su capacidad para sortear los problemas del mercado de valores, sino que también servirá como termómetro del apetito de los inversores por apuestas audaces en el sector tecnológico. En un mercado que aún recuerda el caos organizado de las acciones meme, la pregunta persiste: ¿Podrá Reddit convertirse en una historia de éxito financiero, o su valor es solo otro meme en el vasto universo de Internet?

La compañía tiene por delante grandes retos, desde la monetización de su vasta base de usuarios hasta la gestión de una plataforma que se enorgullece de su naturaleza descentralizada y comunitaria. La plataforma que facilitó una de las revoluciones más notables en el mundo financiero moderno se encuentra ahora en el umbral de convertirse en parte del mismo sistema que sus usuarios desafiaron.

Este acontecimiento no solo marca un hito en la trayectoria de Reddit como empresa, sino que también simboliza un punto de inflexión en la relación entre la tecnología, las redes sociales y los mercados financieros. En un mundo donde el contenido generado por los usuarios es el rey, Reddit ofrece una propuesta única que podría, contra todo pronóstico, encontrar su lugar en el panteón sagrado de las grandes compañías de tecnología cotizadas en bolsa.