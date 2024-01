La banca apura el plazo antes de los resultados para lanzar emisiones de deuda. 

La banca cumple con la tradición y estrena el año por todo lo alto en lo que a emisiones de deuda se refiere. Después del parón característico de la Navidad en el que las operaciones de financiación quedan en 'stand by', los emisores aprovechan el optimismo que suele imperar durante las primeras semanas del ejercicio para cubrir sus necesidades de capital. Este 2024 no ha sido diferente. BBVA, CaixaBank, Banco Santander o Banco Sabadell han apurado los plazos antes de que comience el periodo de 'blackout', en que no pueden salir al mercado en los días previos a la publicación de los resultados empresariales. En apenas cinco días bursátiles estas cuatro entidades han colocado más de 7.300 millones.

Las entidades repiten un patrón que viene siendo habitual en los últimos años que les permite exprimir la liquidez existente en el mercado tras Nochevieja. "Los inversores ponen el contador a cero, por eso hay mucho más dinamismo en el mercado primario y ayuda a reactivar las compras", precisa a La Información el responsable de mercados de capitales para la instituciones financieras de Société Générale, Carlos Cortezo, para agregar que en este periodo se suelen adelantar "muchas" operaciones de bonos. El mercado de capitales ha estrenado 2024 con un ritmo frenético de la mano de la banca, que no ha pasado por alto el gran apetito inversor existente para elevar sus colchones de liquidez y de capital, así como para refinanciar.

La más activa en este sentido hasta la fecha ha sido BBVA. Este lunes la firma con sede en La Vela ha colocado 1.250 millones frente a una demanda de 2.750 millones en deuda sénior preferente a diez años en el marco de su plan de financiación mayorista para 2024, la segunda en lo que va de año. El montante se suma a los 900 millones de dólares (alrededor de 820 millones de euros al cambio actual) en deuda subordinada para su filial en México. No obstante, Banco Santander, que fue el encargado de dar el pistoletazo de salida, lidera en volumen a través de una operación de 3.750 millones en tres tramos de cuatro, seis y diez años.

Completan el listado CaixaBank, que cerró una oferta de recompra de participaciones de bonos AT1, conocidos como 'CoCos' por 750 millones, el mismo importe que el ejecutado por Banco Sabadell. "Es normal que haya sobredemanda en las operaciones después del parón", agrega Cortezo. Tras un 2023 animado, vuelve a existir prevalencia de las emisiones de deuda senior con el objetivo de reemplazar las emisiones de las TLTRO. La incógnita radica en si entidades como Bankinter saldrán a buscar financiación, si se tiene en cuenta que no tienen ningún vencimiento de deuda.

Tradicionalmente el sector financiero suele ser uno de los que más capital capta en España junto al ámbito público. A falta de conocer los datos del ejercicio pasado en su conjunto, sólo durante el primer semestre de 2023 los datos recabados por Société Générale arrojan que las emisiones se dispararon un 54%, hasta los 71.000 millones. De esta cifra, el grueso corresponde a las entidades españolas, que captaron 41.000 millones, tendencia que atendía a la previsión de adelantar los programas con el objetivo de mitigar el impacto de las subidas de los tipos de interés. El Banco Central Europeo (BCE) ha seguido ejecutando subidas en septiembre, llevando las tasas de referencia del dinero hasta el techo del 4,5%, una cota inédita desde 2001.

La otra cara de la moneda viene representada por el sector corporativo, que precisamente está evitando en la medida de lo posible recurrir a esta vía por el encarecimiento de la financiación. Desde el lado empresarial, Redeia ha estrenado 2024 con una emisión de bonos verdes por 500 millones en el euromercado al amparo de su programa de EMTN. "Los diferenciales de tipos siguen siendo interesantes para el inversor y las perspectivas son buenas por ahora. Eso anima al mercado", alega Cortezo para anticipar una posible reducción de operaciones en caso de que se produzca un deterioro de las perspectivas económicas.