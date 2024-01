Letras del Tesoro Público: las fechas imprescindibles en el estreno de 2024

La rentabilidad que ofrecieron las Letras tocaban máximos durante el último año, impulsadas por la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El Tesoro Público colocaba el pasado 12 de diciembre, en la última subasta del año 2023, un total de 1.741,97 millones de euros en Letras a 3 y 9 meses. En 2023, el Tesoro aumentó la rentabilidad a 3 meses y recortando la remuneración ofrecida a los inversores por la referencia a 9 meses. Las colocaciones de bonos ya se han relanzado este año.

Los resultados del Banco de España recogieron que, pese a reducir de forma parcial el interés ofrecido en la emisión de Letras, los elevados niveles de rentabilidad mantuvieron las ganas de inversión. Ahora, es el turno de 2024, cuando se espera que el apetito 'inversor' continúe, sobre todo el de los inversores particulares.

Los particulares que quieran continuar apostando por este tipo de inversiones podrán comenzar con la subasta que tendrá lugar el próximo 9 de enero de Letras a 6 y 12 meses.

Letras a 3 y 9 meses

Por otra parte, la primera subasta de Letras a 3 y 9 meses de este año 2024 se celebrará el próximo 16 de enero.

En estas nuevas citas se podría volver a producir un descenso de la rentabilidad ligado al parón en la subida de tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) tras meses de subidas en los rendimientos.

Qué son las Letras del Tesoro

La Letras del Tesoro son valores de renta fija a corto plazo emitidos por el Tesoro Público. Se trata de títulos de deuda a 3, 6, 9 y 12 meses con muy poco riesgo que el Gobierno saca al mercado para lograr financiación. Cada una de estas Letras tiene un importe nominal de 1.000 euros y este sería el importe mínimo de inversión, aunque se puede ampliar, invirtiendo múltiplos. Al ser renta fija, la rentabilidad está garantizada y por lo tanto el comprador tiene las ganancias que obtendrá al vencimiento del plazo aseguradas.

Cómo comprar Letras del Tesoro

El Tesoro subasta Letras cada mes, en sesiones separadas para los plazos de 6 y 12 meses, por un lado, y de 3 y 9 meses, por otro. Para comprarlas, el primer paso a seguir es acceder a la web del Tesoro Público y abrir una 'Cuenta Directa' en el Banco de España. Si dispone de un DNI electrónico o certificado digital el cliente puede realizar la compra directamente a través de internet, seleccionando el valor que se quiere adquirir en el apartado de 'Compra y Venta de Valores' y transfiriendo el importe. Otra opción es acudir presencialmente a una sucursal del Banco de España con cita previa, que se puede concretar en internet.

Cuál es la rentabilidad de las Letras del Tesoro

Los ciudadanos no saben cuál es la rentabilidad que ofrecerán las Letras en la siguiente subasta a la hora de hacer una oferta de compra, por lo que existe la opción de indicar el tipo de interés mínimo por el que se está dispuesto a realizar la compra, pero se corre el riesgo de quedar fuera de la subasta si esta se cierra con un tipo inferior. La mayoría de compradores optan por realizar ofertas no competitivas y quedarse con el precio que salga en la subasta, sin imponer condiciones.

Cuál es el importe de cada Letra del Tesoro

El importe nominal de cada Letra es de 1.000 euros, por lo tanto la inversión siempre será de este importe o un múltiplo del mismo. La Letras del Tesoro no siguen el mismo sistema para recibir intereses que otros productos de ahorro, ya que se trata de emisiones al descuento. Esto significa que, en el momento de la emisión, estos títulos se adquieren a un precio más bajo que el nominal, para recibir los 1.000 euros como pago en el momento del vencimiento, siendo la diferencia entre los dos importes la rentabilidad obtenida. Como, ejemplo, si se compra una Letra al 3%, se pagarán 970 euros al comprarla en la subasta para que el Tesoro devuelva después 1.000 euros.

Precio de las Letras del Tesoro

En caso de necesitar recuperar el dinero invertido antes del final del plazo de amortización establecido, las Letras se pueden vender sin haber alcanzado su vencimiento, pero el cliente podría perder dinero según como hayan avanzado los tipos ofrecidos por el Tesoro Público desde su compra. Si la Letra se adquirió con una rentabilidad más baja a la que ofrece el organismo público en el momento de venderla, el precio que se estará dispuesto a pagar por el título en el mercado secundario será menor al de la compra inicial.

Cómo declarar las ganancias obtenidas en las Letras

Las ganancias obtenidas de este tipo de emisiones se considera rendimiento de capital mobiliario y está, por lo tanto, sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se aplicara el mismo gravamen que a cualquier renta del ahorro, en función de la cuantía obtenida. Así, los primeros 6.000 euros tendrán un tipo del 19%, entre 6.000 y 50.000 euros será del 21%, del 23% entre 50.000 y 200.000 euros y del 28% para los importes que superen este último número.

Primera subasta de deuda del año

El Tesoro Público abordará este jueves su primera subasta de deuda del año con la intención de captar entre 5.750 y 7.250 millones de euros en bonos y obligaciones. La subasta se celebra tras el nombramiento del ya ex secretario general del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos Cuerpo, como ministro de Economía, Comercio y Empresa.