La banca española duplica emisiones de deuda pese al torbellino por Credit Suisse

Las emisiones de deuda en España han vivido un semestre excepcional, especialmente, el sector financiero. La banca comenzó el año con el pie en el acelerador después de la sequía de 2022 en lo que a planes de financiación se refiere, con BBVA y Santander dando el pistoletazo de salida. A estas dos les seguiría un amplío elenco de entidades que en conjunto han captado casi 29.000 millones de euros en el mercado de capitales al cierre del semestre. Una cifra histórica que lleva a más que duplicar la actividad, con un repunte del 121% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, según los datos recabados por Société Générale.

Estas cifras se registran en un contexto marcado por el conato de crisis financiera de marzo, que desembocó en la quiebra de entidades regionales americanas como SVB Financial, Signature y Silvergate, así como el rescate privado de First Republic Bank. En el Viejo Continente las turbulencias vinieron de la mano de Credit Suisse, que han dejado tocado a los bonos AT1. En el marco de su rescate por parte de UBS, la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (FINMA) amortizó CoCos por valor de 16.000 millones de francos suizos (alrededor de 16.400 millones de euros), por lo que su valor pasó prácticamente a cero.

Esta decisión socavó la confianza en los bonos AT1, que si bien se está comenzando a reabrir, con BBVA a la cabeza, aún no ha recuperado los niveles previos a este rescate, según precisa el responsable de mercados de capitales para la instituciones financieras de Société Générale, Carlos Cortezo. De hecho, las emisiones de deuda han vivido una primera mitad del año con grandes diferencias entre el primer trimestre y el segundo, marcado, precisamente por el conato de crisis financiera y la expectativa de que los tipos de interés iban a continuar al alza. El sector bancario ha preferido blindarse y por eso concentró el grueso de las emisiones a principios de 2023.

El repunte de la cifra en los primeros compases del ejercicio ha dado continuidad a la tendencia registrada el año pasado, cuando cerró como el único segmento de los tres analizados (deuda pública, financiera y corporativa) que experimentó un aumento de las emisiones. La necesidad de refinanciar sus operaciones a largo plazo (TLTRO) y la retirada en escena del Banco Central Europeo (BCE), que este mes de julio deja de reinvertir los vencimientos del programa APP tras finalizar la compra de bonos de ese programa el pasado mes de marzo, son otros de los factores que explican el crecimiento experimentado.

"Los mercados comenzaron el año con buen pie y un tono muy favorable en el mercado primario, especialmente en enero y febrero, periodo durante el cual los emisores intentaron adelantar sus planes de financiación", precisan desde el grupo francés. En el caso concreto de este 'boom' en el sector financiero, el repunte se produce de la mano de las grandes entidades. En este sentido, destaca Santander, que concentra 13.000 millones de los casi 31.000 millones emitidos, lo que supone casi el 42% del total o BBVA, que acapara algo más del 3,3% con más de 5.200 millones.

La banca y el sector público tiran de las emisiones

El 'rally' de las entidades en este ámbito también se ha observado a nivel público, que ha registrado un aumento del 26% entre enero y junio con respecto al mismo periodo de 2022, que estuvo marcado por el inicio de la invasión rusa de Ucrania y el despertar de los tipos de interés en Estados Unidos, ya que en la eurozona no se acometió la primera subida en once años hasta julio. En concreto, el sector público ha colocado mediante trece operaciones sindicadas un total de 37.000 millones. De esta cifra, la mayoría procede del Reino de España, que ha sido el emisor más activo con 31.000 millones, el 84% del total.

El área corporativa, por su parte, queda relegada a un segundo plano tras reducir sus planes de financiación semestrales en un 11%, hasta los 4.824 millones. El encarecimiento de la financiación y el "exceso" de liquidez están detrás de este retroceso, explica Fernando García, director del mercado de capitales de Société Générale. "Entre 2019 y 2021 las empresas han realizado emisiones por encima de las necesidades para curarse en salud", ha precisado, para remarcar que mientras no tengan que recurrir a este tipo de operaciones no lo van a hacer, precisamente, por los mayores costes. "No existe una necesidad acuciante de acudir al mercado. Esto es una buena noticia porque significa que cuentan con una posición financiera sólida", concluye.

De cara a la segunda mitad de 2023, la previsión es que estas cifras se reduzcan, dado que la mayoría de emisores ya han completado sus planes de financiación. Así, salvo que tenga lugar "una mejora significativa" de las condiciones no creen que las compañías empiecen a prefinanciar sus planes de 2024. Por último, sobre los diferenciales, estiman que se mantendrán estables ante la "sólida" evolución de la economía, que contribuirá a que los resultados no se contraigan.