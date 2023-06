El bitcóin ya acapara casi la mitad del mercado 'cripto' tras el plan de BlackRock. 

Las criptomonedas viven un 2023 llenos de sobresaltos. Junio no ha sido la excepción. El cerco de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) a dos de las principales plataformas del sector -Binance y Coinbase- ha resentido la cotización de estas monedas digitales, que ahora parece que comienzan a recobrar el tono. En el marco de esta aparente calma, el bitcóin canaliza la mayor parte de la atención... y de las inversiones. El rey de las 'cripto' ya concentra más del 48% de la cuota del mercado, después de elevarse en dos puntos porcentuales en las últimas tres semanas y más de ocho puntos desde el arranque del año.

El salto a dicha franja se ha producido en los últimos días al calor de los planes de Blackrock. La mayor gestora de activos ha sorprendido al mercado ante su pretensión de lanzar el primer fondo indexado de bitcóin. A la espera de conseguir luz verde por parte de la SEC, su intención es que iShares Bitcoin Trust (el nombre del ETF) cotice en el Nasdaq. "No es la primera entidad financiera que lo hace, y es poco probable que sea la última, pero posiblemente tenga más posibilidades que otras entidades más pequeñas de superar los obstáculos reglamentarios", señala Simon Peters, analista de criptoactivos de eToro.

El trigésimo intento, según datos de 'Bloomberg Intelligence', por lanzar un producto para negociar criptomonedas en el mercado se produce principalmente en detrimento de otros activos como el el tether, la tercera moneda más relevante, que recorta alrededor de medio punto de cuota, hasta el 7,8%, así como de otras monedas minoristas, mientras que el ethereum, la segunda moneda más relevante, se mantiene estable sobre el 19,4% en la jornada del lunes con respecto al pasado 15 de junio, el día del anuncio.

Pese a ello, el bitcóin todavía está lejos de la cuota alcanzada a comienzos de 2021, cuando copaba más del 71% del mercado. Desde entonces, los 'criptoinversores' han optado por diversificar. Además de los citados, otra parte relevante del pastel se reparte entre BNB (3,5%), USD Coin (2,6%), XRP (2,4%), Cardano (0,85%), Dogecoin (0,81%), TRON (0,59%) y Solana (0,58%). El 13% restante se reparte entre otras monedas secundarias.

Una de las principales dudas al respecto de esta iniciativa es si un ETF al contado tiene potencial para mover este mercado. A este respecto, Peters considera que la capacidad de un gigante como Blackrock ayudaría a "desbloquear enormes cantidades de liquidez en el bitcóin". El anuncio contribuye a dar oxígeno al bitcóin, que ya cotiza en la franja de los 26.000 dólares desde los 24.000 dólares -mínimos de tres meses- que marcó tras el pulso de los reguladores y ayuda a las criptomonedas, a mantenerse en la barrera del billón de dólares en capitalización (1,06 billones), que estuvo a punto de perder la semana pasada. Desde el arranque del año rebota casi un 60%.

"El fondo indexado podría cambiar las reglas del juego y consolidar esta criptomoneda como un activo de inversión", defiende James Seyffart, analista de ETF de 'Bloomberg Intelligence', quien hace un llamamiento a tomar en serio a la entrada de Blackrock en el sector, pese a que, por ahora, su éxito no está asegurado. El experto recuerda el "amplío historial" de la SEC para rechazar solicitudes bajo la falta de regulación del bitcóin. Antes que la firma de Larry Fink ya lo ha intentado hasta tres veces la empresa estadounidense de Cathie Wood, ARK, de forma conjunta con 21Shares. La última fue hace dos poco menos de dos meses.

A la carrera de Grayscale

Ahondando un poco más en la cuestión, Seyffart cree que el coloso de los fondos de inversión no quiere quedarse atrás ante las posibilidades de Grayscale, el mayor fondo de inversión de bitcóin a nivel mundial, de ganar el pleito que mantiene con la SEC tras su negativa a convertir el fondo Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Cabe recordar que Blackrock se alió hace unos meses con Coinbase para ofrecer bitcóin a inversores institucionales. En este sentido, la gestora con sede en Manhattan ha planteado que la plataforma fundada por Brian Armstrong sea el custodio de los de los bitcoines del nuevo vehículo propuesto.

La SEC denunció hace unas semanas a Coinbase por operar como una agencia de valores no registrada, además de no registrar tampoco su servicio de criptoactivos. Sin embargo no es su único enfrentamiento, ya que la compañía de intercambio de monedas digitales ha criticado a este organismo ante la tardanza en responder a su petición de impulsar un marco regulatorio para los activos digitales y no ofrecer una respuesta "clara" sobre el tiempo que necesita para tomar una decisión al respecto, razón por la que han recurrido a un tribunal federal, y todo apunta que estarán enfrentadas por un tiempo.