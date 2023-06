Bit2me tira de Investcorp para la ronda de 14 millones tras el reajuste de Telefónica

Bit2me completa su nueva ronda de financiación, aunque con reajustes a la baja. La plataforma española abrocha una ampliación, para la que atrae como líder a Investcorp, un gigante de la inversión alternativa con sede en Bahrein. Telefónica también entra meses después de dejar en suspenso su irrupción tras el estallido del ‘caso FTX’ y de plantear una menor inyección a la inicialmente planificada. En total se captan 14 millones de euros, aportados también por otros inversores. La startup busca igualar este ejercicio los 13 millones de euros de ingresos registrados durante el pasado año.

Septiembre de 2022. Telefónica cierra los últimos flecos de su entrada por la puerta grande en el capital de Bit2me. Chema Alonso, responsable de Innovación, Datos, Plataformas, Productos y Servicios Digitales del grupo, era uno de los principales valedores. Planeaba ser el inversor ancla que liderara una ronda que podía llegar hasta los 30 millones, tal y como avanzó La Información y posteriormente confirmó la empresa. Era el estreno de la teleco en este mercado. Apenas unas semanas después estalla el ‘caso FTX’, con la quiebra de la plataforma de criptomonedas y las acusaciones de fraude contra su fundador, Sam Bankman-Fried. “Ellos nos dijeron que no querían anular la operación, pero que necesitaban un tiempo para analizar”, explica Leif Ferreira, consejero delegado y cofundador de la plataforma.

Ahora, nueve meses después, la operadora no liderará la operación pero sí que mantiene una inyección a través de Ventures, el vehículo para invertir en startups. Tendrá una “participación relevante”, según explican desde Bi2me, aunque no precisan el porcentaje. Apunta a que el inversor líder es InvestCorp. En total son 14 millones de euros que van todos destinados a la emisión de acciones nuevas y no se da salida en compraventa de títulos a socios existentes. Esta cantidad es sensiblemente inferior a la que se puso sobre la mesa en aquellas semanas de septiembre. “Con la que está cayendo, que se haya cerrado la ronda dice mucho”, apunta Ferreira, quien reconoce que la negociación de la transacción ha sido “particular”. A finales del año pasado ejecutaron un recorte del 25% de la plantilla, que en aquella fecha superaba los 260 trabajadores, según la red social LinkedIn (llegó a rozar los 300).

Además de Telefónica e Investcorp, se han sumado otros inversores, en algunos casos conocidos del sector ‘fintech’ español. Entre estos últimos está Stratminds VC, fondo de Silicon Valley que participó en la ronda de financiación de principios del año pasado en el neobanco local Bnext. A este se suma el fondo especializado en ‘blockchain’ YGG o el ex responsable de innovación de IBM, Richard Chang. “Se cierra después de un ‘criptoinvierno’, donde los inversores están buscando empresas estables, maduras y con buena posición en el mercado”, explica la startup. Además se suman socios minoritarios que participan a través de un vehículo de propósito especial (con las siglas en inglés SPV) a través del cual entran socios que aportan ‘tickets’ inferiores al medio millón de euros.

Convencer a Telefónica

Según explica el consejero delegado, la llegada de Telefónica no sólo sirve para respaldar desde un punto de vista financiero, sino que pretenden aprovechar el canal de distribución del grupo, también en Latinoamérica. En el lado de Investcorp, “es un jugador que unos puede aportar la liquidez que sea necesaria”. Tras los ajustes de plantilla, con las salidas producidas en los últimos meses, la compañía busca tener más oxígeno con este capital. “El dinero que ahora llega con la ronda irá destinado a captación de usuarios por las líneas de negocio en este nuevo ecosistema de producto de Bit2me”, apunta Ferreira.

El CEO de Bit2me admite que Telefónica pidió esperar: "No nos dijeron que querían parar la operación, sino que necesitaban tiempo para analizar"

El momento en el que se produce la firma de la ronda es muy delicado. Por ese ‘criptoinvierno’ y por el riesgo concentrado en grandes plataformas como Coinbase o Binance. Ferreira defiende que hoy existen dos industrias de las cripto y ubica a Bit2me en la que “se ha preocupado por crear producto, pero desde la protección máxima hacia el cliente”. “En Telefónica, nunca dijeron que no; lo que dijeron es que necesitaban algo más de tiempo para entender esos matices, esa capa de tonalidades; en cripto no todo es blanco o negro hay jugadores blancos y negros”, apostilla el CEO. Para convencer a la teleco también le argumentaron, según apunta el directivo, que su ventaja frente a la banca es que es difícil que ésta última desarrolle productos específicos y bien trabajadores en segmentos como las cripto.

Desde un punto de vista de negocio y tras el parón en el sector, la compañía espera cerrar este ejercicio con los mismos 13 millones de euros de ventas del año pasado. “El mercado bajista se nota, pero sería muy bueno mantener números de un mercado alcista”, apunta el CEO. Buena parte de ese dinero corresponde con el 0,95% de comisión que cobran por cada transacción de compraventa de activos que sucede en su plataforma o la tarifa por la compra, venta o conversión de las criptomonedas mediante su producto de ‘Wallet’. Hay otra parte que procede de otras líneas de negocio que se han ido construyendo en los últimos dos años, como la emisión de tarjetas. Esperan que haya una recuperación relevante del sector a partir de 2024.

La rentabilidad

Aún así, el sentimiento de los inversores hacia las startups ha cambiado y se pide un camino claro hacia la rentabilidad. Ferreira explica que Bit2me siempre ha sido rentable excepto en 2022. En 2021, según sus propias cuentas, obtuvieron un beneficio neto de 3,8 millones. Al ejercicio siguiente hubo un fuerte crecimiento de los gastos, pues se invirtió buena parte del dinero levantado a través del Initial Coin Offering (ICO) en creación de producto. Esto llevó a disparar la plantilla hasta rozar las 300 personas. Ejecutaron un ajuste relevante y, según Ferreira, hoy cuentan con en torno a la mitad. Ante una sacudida del mercado como la vivida con FTX, la compañía argumenta que son especialmente eficientes en capital. “Tenemos un grifo que sabemos regular para gestionar la plataforma; la plataforma se podría llevar con 20 personas y somos 150 porque invertimos en ese futuro”, explica.

En esa estrategia de crecimiento, la compañía explica que contempla adquisiciones en el futuro de otras empresas. Hasta la fecha han llevado a cabo varias y unas “nos han salido bien y otra no tanto”. En términos generales, plantean centrar su actividad en desarrollar dentro los productos o tecnologías necesarios. “Pero sí estamos valorando otras compras, pero cantidades pequeñas, no superiores a los 2 millones de euros”, precisa. La ultima adquisición fue la de la empresa de desarrollo de software Dekalabs.

En ese futuro, una de las claves va a ser la regulación. La ofensiva que están llevando los organismos públicos con las plataformas de criptomonedas como Binance o Coinbase en Estados Unidos es relevante. Desde Bit2me aplauden la aprobación reciente en Europa de la MICA, es decir, las primeras reglas continentes sobre mercados de criptoactivos. “Para nosotros, que jugamos desde Europa, es una oportunidad como nunca antes hemos tenido”, argumenta. Contar con ese marco normativo propio, con “un terreno de juego con reglas conocidas”, es muy positivo, según su cofundador. Ahora, el camino lo harán con un accionariado más poblado, aunque sin Telefónica ejerciendo como ‘ancla’ por ahora.