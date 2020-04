Los 'hedge funds' cazaopas Boussard & Gavaudan y Syquant irrumpen en BME

Parece que no hay opas sin ellos. Syquan Capital, gestora de la gama de fondos Helium, y los galos Boussard & Gavaudan ha cobrado presencia en el capital de Bolsas y Mercados (BME) en plena opa de Six Group a 33,4 euros por acción sobre el 100% del capital. Se trata de dos firmas habituales en este tipo de operaciones que buscan arbitrar los desvíos de la cotización frente a la opa, la posibilidad de una oferta competidora y potenciales mejoras en el precio ofertado. Euronext, uno de los candidatos, anunció el 30 de marzo que no pujaría por BME.

Primero, el fondo francés Helium Opportunites de Syquant ha entrado por primera vez en el capital de BME con una inversión, de forma directa en acciones, valorada en unos 29 millones de euros. Se trata de una participación equivalente al 1,03% del capital, según los registros de CNMV, equivalente a unos 865.000 acciones. En 2019, la gestora francesa desplegó un papel protagonista en la opa de EQT y March sobre Parques Reunidos, aunque al término de la operación acabó vendiendo todas sus acciones, el 12,8% del capital, a la división de capital riesgo de Elliot Management, el 'hedge fund' de Paul Singer.

En paralelo, otro fondo cazaopas se ha incorporado el capital de BME. Se trata de Boussard & Gavaudan (B&G), que ha hecho con otro 1,01% del capital del rector de las bolsas españolas a través de un derivado financiero -contrato por diferencias- que está valorado en 29 millones.

La gestora francesa Emanuel Boursard y Emmanuel Gavaudan participó de forma activa en el capital de supermercados Dia en 2019 con la opa de Letterone (Mijaíl Fridman) y en la que lanzaron KKR, Abelló y March sobre Telepizza. De hecho, acabaron convirtiéndose en accionistas en la cadena pizzera con un 16% del capital y permanecieron en la compañía tras la exclusión de cotización.

Ambos fondos de inversión franceses acuden a BME cuando la compañía ya había recuperado todo lo perdido desde que, a principios de marzo, comenzase ha hundirse la Bolsa como consecuencia del coronavirus. No obstante, BME es uno de los valores que menor impacto ha sufrido por estas turbulencias en el mercado, al caer apenas un 18% entre el 4 de marzo, cuando comenzaron a crecer exponencialmente los casos de contagios, hasta el 17 de marzo, cuando BME comenzó su remontada.

Las acciones del gestor español de Bolsa se han visto favorecidas por todos los trámites relativos a la tramitación de la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Six, gestor de la Bolsa de Zúrich, que el 26 de marzo aprobó la CNMV, tras la autorización dada por el Gobierno a la operación, y antes del informe favorable emitido por el consejo de administración de BME.

En concreto, Sand Grove también ha reportado este lunes un nuevo movimiento en el capital de BME, tras desprenderse de un 0,8% del accionariado de la compañía, una vez recuperados los niveles previos al estallido de la crisis del coronavirus. Por el contrario, el fondo británico Farallon Capital ha aumentado su participación cerca de un 0,7% en el capital de BME, para controlar ahora un 1,7% del total, sumándose así a los otros diez fondos presentes con una participación superior al 1%.