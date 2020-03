Six revela quienes son sus dueños: Credit Suisse y UBS entrarán en el consejo BME

Era casi un secreto de estado, pero acaba de levantarse la veda. El accionariado de Six Group, el dueño de la Bolsa de Zurich, ha quedado al descubierto en parte tras la aprobación de la opa sobre Bolsas y Mercados (BME) como también su valoración, una cifra a la que solo ha podido acceder 'La Información'. La CNMV ha dado luz verde a la operación de compra a 33,4 euros por acción (2.800 millones de euros) que trasladará el poder sobre los mercados españoles a Zurich con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez, inmerso en pleno 'estado de alarma'.

Como 'Juan Palomo', los bancos de inversión suizos UBS y Crédit Suisse adquieren el rol de prestamistas, avalistas y accionistas en la operación. Las dos entidades suizas cuentan con 17,3% y 14,7% del capital de Six Group, aunque a la vez actúan como respaldo de una opa a la que han acudido como avalistas Santander, Caixabank, Kutxabank, además de BBVA, que actuará además como banco agente y coordinador de la Bolsa de Zurich en la llmada 'Operación Michigan'. De este modo, la gran banca suiza se da la mano con la española para la toma de control de BME en un contexto de volatilidad histórica, confinamiento y estado de alarma.

Según los datos revelados a la CNMV por Six Group, los principales accionistas de la Bolsa suiza son UBS (17,3%), Credit Suisse (14,7%), Raiffeisen Schweiz (5,5%), Julius Baer (3,3,%) y Zúrcher Kantonalbank (3,3%), que tuvo hace algunas semanas una entrada temporal en el accionariado de BME, como publicó ‘La Información’. No obstante, el oferente declara a la CNMV que no tiene ninguna participación previa en BME. La oferta se dirige al 100% del capital de BME: 83,6 millones de acciones a 33,40 euros por cada acción, y valora la empresa en 2.792 millones de euros, en línea con su cotización actual.

Pese a que Six desvela parte de su accionariado deja más de la mitad fuera del radar. El grupo que dirige Jos Dijsselhof omite el 52% y un centenar de bancos suizos y extranjeros que forman parte de su accionariado. Entre ellos, los dos grandes bancos españoles (BBVA y Santander), que han formado parte del grupo suizo como requisito para poder operar con las acciones helvéticas. Ahora la gran banca española formará parte del 'pool' de financiadores de la opa suiza sobre BME, dejando pocas opciones a una oferta competidora por parte de la francesa Euronext, la alemana Deutsche Boerse o la británica LSE.

Tras la opa lanzada en noviembre, y aprobada ahora en marzo, el contador echa a andar para que potenciales competidores puedan hacerse con BME. Sin embargo, el consejo que dirige Javier Hernani ha apostado todo por Six con la firma de un breaking-fee (cláusula de ruptura de contrato) del 0,5% de la operación, es decir, que la empresa española tendrá que pagar 14 millones de euros a la suiza si finalmente no sale adelante la oferta de Six. Es el compromiso adquirido por BME.

El grupo suizo, cuyo consejo está controlado por UBS, Credit Suisse y las cajas suizas, tiene la intención de reducir el consejo de BME a seis miembros, nombrar a tres de ellos, dejar a un consejero ejecutivo (Javier Hernani se ha blindado en la opa) y presentar a dos consejeros independientes. Solo será en el caso de que la empresa siga cotizando en bolsa, ya que el grupo suizo se reserva el derecho a excluirla de bolsa. En Six, UBS y Credit Suisse tienen derechos sobre el consejo y harán valer su posición para tener presencia en la empresa española.

La jugada maestra de Six le permitirá tener pasaporte europeo para su actividad en los mercados. De hecho, prevé centralizar en Madrid el negocio de clearing -liquidación, contraparte y compensacíon- de las dos bolsas para que el dinero suizo tenga vía libre en el euro, aunque centralizará en Suiza el resto de servicios centrales a nivel tecnológico y corporativos. Más allá de eso, las dos compañías prevén una amplia complementariedad de sus actividades. “La integración de los negocios de BME y SIX reforzaría un modelo de organización integrada verticalmente y que sería el tercer grupo de infraestructuras de mercados financieros más grande de Europa por ingresos (dos veces más grande que el cuarto actor, Euronext) y uno de los diez principales a nivel mundial”, señala la empresa en el folleto.

La complementariedad geográfica surgiría de forma natural, ya que BME tiene una fuerte presencia en la Unión Europea y América Latina, mientras que SIX tiene sede en Zúrich, el segundo centro financiero más grande de Europa después de Londres, y tiene también alcance global a través del negocio de SIX relativo a información financiera (anteriormente conocido como Telekurs) en Norteamérica y Asia. La sociedad española cuenta con Infobolsa, antigua filial de Deutsche Boerse, además de BME Market Data que cuenta con participación en mercados de Bolivia, México y Colombia, entre otros.

La intención de SIX es mantener en España durante un periodo de diez años, “salvo en el caso de que se produzcan cambios en las condiciones de negocio o económicas que, en opinión razonable de SIX (actuando de forma diligente y prudencial) y en consulta con la CNMV, aconsejen adoptar un enfoque diferente”. El grupo suizo ofrecerá a la entidad combinada la compensación de instrumentos financieros con sede en la UE y ser el centro de negocios e interconexión (hub) con Latinoamérica.