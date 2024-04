Los británicos saborean ya el Brexit total pero pagan un alto coste por las fronteras

Justo al final del pasillo donde se sacrifican, deshuesan y preparan para exportación como tocino los cerdos de Danish Crown, seis empleados tienen una nueva tarea: completar los certificados aduaneros y de salud necesarios debido a la separación del Reino Unido de su mayor socio comercial. La escena en el matadero de Blans, Dinamarca, pone al descubierto el cambio provocado por el Brexit: más tiempo que nunca dedicado a desenredar la burocracia para los envíos a la Gran Bretaña.

A partir del 30 de abril, el Reino Unido impondrá controles a las importaciones de alimentos frescos, un cambio drástico desde la era del comercio sin fricciones cuando el país formaba parte de la Unión Europea (UE). Los ministros han retrasado el cambio varias veces, conscientes de no avivar la inflación en medio de una crisis de costos de vida y sabiendo que cualquier repetición de estantes de supermercado vacíos, causados en tiempos recientes por todo, desde el cambio climático hasta la escasez de conductores de camiones, sería políticamente tóxica.

Pero casi ocho años después del referéndum del Brexit de 2016, las empresas y los consumidores están a punto de experimentar casi el resultado final. Danish Crown, que exporta 1.000 toneladas de bacon a la semana al Reino Unido, apuntó que ha estado preparando los controles durante mucho tiempo. Sin perspectivas de abandonar su mercado más importante, la compañía está segura de que lo logrará, según Lars Albertsen, gerente de la compañía en Reino Unido. "Hemos exportado tocino al Reino Unido durante 130 años, es parte de nuestro ADN", señala.

Sin embargo, Albertsen también predijo que los exportadores más pequeños pueden "retraerse" a medida que Gran Bretaña se vuelva más costosa y burocrática para comerciar, dejando a los consumidores frente a productos más caros. "Es un desastre para el Reino Unido", con. Prácticamente todo el cerdo importado por el Reino Unido proviene de la UE, gran parte de él de Dinamarca y granjas como la de Allan Gammelgaard. En sus 1.730 acres (700 hectáreas) en Odder, aproximadamente a dos horas en coche al norte del matadero en Blans, el hombre de 43 años cría alrededor de 43.000 cerdos al año para Danish Crown.

Cuando ocurrió el Brexit, Gammelgaard se preocupó por las implicaciones para un mercado clave para sus cerdos. "Como agricultores, no podíamos hacer nada, es la compañía la que tuvo que resolver eso, y lo hicieron", recuerda. De hecho, el tiempo que los cerdos pasan en la granja de Gammelgaard es la única parte del comercio que no se ve afectada por el Brexit. Los cambios y costes adicionales comienzan cuando los cerdos, que ahora pesan alrededor de 110 kilogramos (243 libras), son transportados en camión al matadero. Eso se debe a que Gran Bretaña requiere que ciertos productos alimenticios de las naciones de la UE lleguen con certificados de salud firmados por un veterinario en su país de origen.

Para cada envío de tocino u otras piezas de cerdo a Inglaterra, Dorte Braendekilde, que trabaja en el equipo de envíos de Danish Crown, introduce detalles como el peso, la fecha de partida y el destino en una base de datos de la UE. Luego, lleva unos diez minutos, antes de pasar a un veterinario en el lugar en Blans para la certificación como libre de enfermedades. Luego se vuelve a cargar y se sella como "válido".

Papeleo e inflación

El resultado es un documento digital de cinco páginas que las autoridades del Reino Unido ven cuando llegan los envíos, cada uno costando 120 coronas danesas (unos 16 euros). Las empresas necesitan un certificado para cada tipo de producto, por lo que para Danish Crown eso generalmente significa uno por camión. Sin embargo, los envíos divididos necesitarían más.

Además de los costos de certificación, los exportadores de la UE a partir de la próxima semana tendrán que pagar tarifas de hasta 145 libras (171 euros) por bienes como salchichas, leche y pescado para pasar por los puertos británicos, incluidos Dover y el Eurotúnel en Folkestone, lo que en efecto subvenciona el costo de los nuevos controles de salud del Reino Unido.

El Gobierno británico espera que los aranceles aumenten los precios de los alimentos en un 0,2% durante tres años. Algunos economistas pintan un panorama más sombrío, con restaurantes, delicatessen y mayoristas enfrentando un golpe. Allianz Trade predice una pérdida del 0,4% del gasto del consumidor. "Todos estos costes inevitablemente tendrán que ser trasladados a los consumidores", explica Katie Doherty, jefa de la Asociación Internacional del Comercio de Carne.

Aún así, no hay muchas señales de que las empresas danesas se retiren, según Line Garboel, subdirectora de comercio internacional en la Administración Danesa de Veterinaria y Alimentos, que estableció un grupo de trabajo y contrató a nueve personas para preparar a los exportadores para el Brexit. Por ahora, Garboel dijo que está más preocupada por lo que sucede si el Reino Unido se retrasa en los controles aleatorios, lo que retrasa la entrega de productos perecederos. "Desde el principio, tomamos el Brexit muy en serio porque sabíamos que era un mercado importante para que nuestras empresas continuaran operando", lamenta.

Al visitar cada etapa del viaje desde la granja danesa hasta el mercado del Reino Unido, emerge una imagen de la realidad de la decisión de Gran Bretaña de abandonar la UE: no es que el comercio se detenga, solo que es más difícil y un poco más caro. La ruta de 19 horas desde Esbjerg hasta Immingham, al norte de Inglaterra, utilizada por Danish Crown, había operado sin aduanas dentro de la UE durante décadas. "Ahora hemos vuelto a mediados de los años 70", dijo Christian Pedersen, jefe de operaciones de la ruta en la empresa naviera danesa DFDS, refiriéndose a los nuevos controles del Brexit.

DFDS contrató a cinco empleados en Esbjerg para tratar con el cumplimiento fronterizo. Las mañanas se pasan en trabajos de aduanas para la carga que llega del Reino Unido, desde productos del mar y lácteos hasta textiles y residuos utilizados para la energía. Los controles aleatorios de los funcionarios de aduanas pueden incluir el uso de perros y escáneres de rayos X. El trabajo es un recordatorio de que el Brexit ha trastornado el comercio para las importaciones en la UE también. "El Brexit nos ha dado la sensación de que ahora estamos tratando con un tercer país. Todo el mundo dice que deberíamos comparar el Reino Unido con China en términos de formalidades aduaneras", subraya Pedersen.

Atascos y desabastecimiento

Por la tarde, la atención se centra en las decenas de camiones que entran y salen de un barco de DFDS, cargando alrededor de 180 remolques de bienes de los que el Reino Unido depende de Dinamarca. El cerdo, los muebles y las papas fritas son protagonistas. El equipo de Pedersen verifica las unidades para la documentación aduanera correcta. El tocino de Danish Crown se carga en remolques controlados por temperatura, donde continúa curándose mientras viaja a través del Mar del Norte. Al igual que Garboel, Pedersen se preocupa por el efecto dominó en Esbjerg si los funcionarios británicos se retrasan en los controles del Brexit, provocando un atasco.

Algunas empresas ya han advertido que buscarán otras rutas o dejarán de comerciar con el Reino Unido por completo si los cargos portuarios hacen que la ruta Esbjerg-Immingham sea demasiado cara. "Eso es, por supuesto, una gran preocupación", dijo Pedersen. En el Reino Unido, la mayoría de los puertos son de propiedad privada y establecen sus propias tarifas para los controles, utilizando las £145 establecidas por el gobierno para Dover como guía. Esto les permite recuperar lo que han gastado en configurar y personalizar las instalaciones de control de fronteras, pero también les permite a cada puerto competir en precio para atraer comercio.

Lo que eso significa, en efecto, es que si Immingham aumenta demasiado los cargos, Esbjerg también sufriría si los transportistas se mantienen alejados, y viceversa. Aunque menos conocido que Dover, que aparece en cualquier advertencia sobre la fricción comercial posterior al Brexit, Immingham es el puerto más grande del Reino Unido por tonelaje. Es una parte clave del complejo portuario más amplio del Humber, que incluye Grimsby, Hull y Goole, y maneja 75.000 millones de libras en comercio al año. La región también votó abrumadoramente a favor del Brexit. El entonces primer ministro David Cameron fue abucheado cuando visitó la cercana ciudad de Cleethorpes en junio de 2016, días después de perder el referéndum y anunciar su renuncia.

Sin embargo, ocho años después, el coste del Brexit sobre el que Cameron advirtió —el fin del comercio sin problemas con la UE— está a punto de afectar seriamente. Associated British Ports ha tenido que construir dos puestos de control fronterizo en Immingham y Hull, con solo dos tercios de los £34 millones de costo cubiertos por el gobierno. Aunque el Reino Unido debe implementar un conjunto de controles de seguridad a fines de octubre —momento en el que los términos del Brexit estarán completamente en su lugar—, se espera que los controles de salud alimentaria tengan el mayor impacto en el comercio.

ABP tiene la opción de recuperar el resto a través del establecimiento de aranceles para las importaciones de productos agrícolas y alimenticios. Pero no es tan simple, según Simon Bird, director de la empresa para la región de Humber. "Estoy muy consciente de que necesitamos seguir siendo competitivos con otros puertos, y igualmente con nuestros clientes", dijo. Cuando un barco de DFDS que transporta carne y otros productos de Danish Crown llega a Immingham, las agencias gubernamentales del Reino Unido le habrán informado a la empresa naviera qué unidades quiere inspeccionar según las nuevas reglas mucho antes de que llegue el barco.

El puesto de control fronterizo se divide en tres secciones: para el personal de salud que verifica productos de menor riesgo, para la fuerza fronteriza encargada de combatir el contrabando, y la sección más avanzada tecnológicamente para que los veterinarios inspeccionen productos agrícolas y alimenticios de mayor riesgo. Una sección de muestreo contiene neveras y un gabinete de cuchillos esterilizados. Los camiones retroceden en una de las 17 bahías de la instalación, que está a aproximadamente una milla del puerto. Eso está lejos de ser típico. En Dover, que maneja un tercio del comercio del Reino Unido con la UE, la nueva instalación está a más de 20 millas del puerto.

La Autoridad Portuaria de Salud de Dover advirtió que no podrá hacer frente. Mover los controles tierra adentro "socavará toda nuestra frontera del Reino Unido y el sistema de bioseguridad, creando una puerta abierta para enfermedades y fraudes alimentarios", arguye Lucy Manzano, la jefa de la autoridad, en una carta a los miembros del Parlamento el mes pasado. Dijo que el gobierno ha diseñado un sistema para liberar bienes sin controles si la instalación no puede hacer frente —un plan de contingencia que describió como alarmante.

Arrepentidos del Brexit

El enfoque del gobierno será "ligero" para evitar interrupciones, dijo el ministro de exportaciones Malcolm Offord en Bloomberg. Uno de los clientes del Reino Unido de Danish Crown es Robert Todd, cuyo padre comenzó en la industria en la década de 1950 cortando cerdos en lo que ahora es el mercado de Smithfields de Londres. Hoy en día, Todd Meats factura 22 millones de libras al año vendiendo cerdo, pollo, cordero y más a mayoristas y carniceros para catering. "No estaba a favor del Brexit, todavía no estoy a favor del Brexit", dijo, recordando cómo el resultado del referéndum lo mantenía despierto por la noche. Tomó clases y asistió a conferencias para aprender qué cambiaría y cómo adaptarse.

Ahora compra principalmente productos de exportadores de la UE que también tienen empresas de distribución en el Reino Unido, y en gran medida se ha cambiado a un sistema en el que el vendedor es responsable de cualquier derecho de importación y autorizaciones en lugar del comprador. Si los nuevos controles afectan la cadena de suministro, está preparado para mantener más stock en una instalación controlada por temperatura en Kent.

El precio que paga por el cerdo de Danish Crown cambia cada vez que negocian un nuevo contrato, sujeto a condiciones del mercado, cambios en la oferta y la demanda y fluctuaciones de la moneda. Eso dificultará ver el impacto específico del Brexit en el precio —aunque Todd no duda de que lo habrá. "Las empresas no van a absorber ese costo y simplemente decir 'no te preocupes. Simplemente no podrás encontrarlo", expone.

Los controles ya están cambiando cómo funciona el comercio, debido a la forma en que se aplican los costos de importación y certificación a la categoría de producto en lugar del peso. Tiene más sentido comprar 20 toneladas, por ejemplo, en lugar de una. Pero dijo que muchas empresas, especialmente los exportadores de cerdo españoles, ya están optando por no vender al Reino Unido, encontrando más fácil enviar productos a Alemania. Después del referéndum de 2016, al Reino Unido y la UE les llevó cuatro años y medio más averiguar cómo seguirían comerciando. Sin embargo, es solo ahora que empresas como Danish Crown y Todd Meats están lidiando finalmente con lo que se decidió. "Ahora estamos haciendo el verdadero Brexit y veremos cómo funciona", dijo Todd