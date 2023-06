FCC rebota más de un 25% tras el anuncio de opa para amortizar capital propio

FCC se dispara en bolsa. El grupo de infraestructuras experimenta un rebote del 25%, hasta los 11,5 euros después de anunciar en la noche del miércoles que el consejo de administración de la compañía convocará una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 19 de julio con el fin de recomprar a los accionistas hasta el 7% del capital por más de 400 millones de euros, con una prima del 38% sobre el precio medio de las acciones en los últimos seis meses. Su intención es amortizar y reducir el capital para mejorar el beneficio para el accionista.

En la junta, que podría celebrarse el 20 de julio en segunda convocatoria si no hay quórum suficiente, se propondrá una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida a los titulares de acciones de FCC sobre un máximo de 32 millones de acciones (el 7% del capital) por máximo de 12,5 euros por acción, frente a los 9,23 euros en los que cotiza actualmente. FCC considera que la contraprestación ofrecida es "razonable" desde un punto de vista financiero, criterio que ha sido confirmado mediante informe emitido por CaixaBank y dirigido al consejo de administración.

La operación persigue proporcionar un mecanismo específico de liquidez a todos los accionistas de FCC a través de la adquisición por parte de la compañía de las acciones de FCC de su titularidad "en las mismas condiciones y siguiendo estrictos criterios de transparencia, paridad de trato y no discriminación". Su intención es aprobar dos reducciones de capital. La primera por 854.234 euros, equivalente al 0,19% del capital social, que se haría mediante la amortización de acciones propias; mientras que la segunda, consistente en la adquisición de acciones propias para su posterior amortización, se ejecutaría a través de una oferta pública de adquisición formulada por la sociedad.

Esta oferta se dirigirá a los titulares de acciones de FCC por un máximo de 32.027.600 acciones propias, de un euro de valor nominal cada una de ellas, representativas de, aproximadamente, el 7% del capital social, a un precio por acción de 12,50 euros, lo que supondría de ejecutarse en su totalidad un desembolso de 400,34 millones de euros. La contraprestación ofrecida por FCC a los titulares de las acciones será en efectivo. FCC podrá utilizar para satisfacer la contraprestación de la oferta parte de la liquidez que obtenga por la venta a CPP Investments de un 24,99% del capital de su filial FCC Servicios Medio Ambiente por 965 millones de euros. Ese acuerdo que fue anunciado el pasado 1 de junio y su cierre está sujeto a las condiciones habituales en este tipo de operaciones.

No obstante, FCC dice que se podría acudir a financiación externa "en lo que fuera preciso" y que la oferta no estará sujeta a ninguna condición ni a un número mínimo de aceptaciones. También ha explicado que con la adquisición de estas acciones persigue proporcionar un mecanismo de liquidez a los accionistas que quieran vender sus títulos, al mismo tiempo que los que no los vendan incrementarán el beneficio por título gracias a la reducción del número de acciones.

El consejo de administración de FCC ha informado del compromiso asumido por Control Empresarial de Capitales, principal accionista de la sociedad, con una participación directa del 57,26 % del capital social e indirecta del 8,50 % adicional a través de su filial 100% Dominum Dirección y Gestión, de no aceptar la oferta con las acciones de su titularidad. Asimismo, Finver Inversiones 2020, con una participación del 11,26 %, tampoco venderá títulos.