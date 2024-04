Centros de datos: una batalla inmobiliaria en el Golfo por la inteligencia artificial

Uno de los mejores lugares para observar la rivalidad en desarrollo entre los estados del Golfo en torno a la inteligencia artificial se encuentra dentro de un edificio sin marcar en un parque industrial cerca de un campo de golf en las afueras de Dubái. El edificio sin ventanas es fresco y extraordinariamente limpio. Al entrar, los invitados pisarán alfombras azules pegajosas diseñadas para evitar que las partículas de arena suelta se cuelen dentro.

Al igual que el calor abrasador afuera, cualquier mota de polvo del desierto podría ser peligrosa para el equipo de varios millones de dólares almacenado en el interior. El complejo de 2.200 metros cuadrados abrió en septiembre, 18 meses después de que comenzara la construcción. Es el cuarto centro en los Emiratos Árabes Unidos operado por Equinix Inc., un desarrollador de centros de datos con sede en Redwood City, California. La empresa está considerando la expansión hacia Arabia Saudí.

Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos quieren convertirse en la superpotencia regional de IA, y su rivalidad en ciernes ha iniciado una carrera por construir costosos centros de datos en el desierto para apoyar la tecnología. Los centros de datos por sí solos no transformarán ningún país en un gigante de la IA, pero ningún país puede convertirse en uno sin ellos. Los países desean tener estas instalaciones dentro de sus fronteras por razones tecnológicas —estar cerca de los clientes puede facilitar el acceso a los servicios y acelerarlo— y por razones geopolíticas, ya que los valiosos datos almacenados en los servidores estarán sujetos a regulaciones locales y aislados de la intromisión extranjera.

En Arabia Saudí, donde la economía aún depende en gran medida de los hidrocarburos, la tecnología de IA es parte de la estrategia Visión 2030 del príncipe heredero Mohammed bin Salman, que tiene como objetivo identificar nuevas fuentes de ingresos. Ha lanzado importantes centros de investigación y ministerios dedicados a la IA y ha producido modelos de lenguaje grandes similares al ChatGPT de OpenAI Inc., al igual que los Emiratos Árabes Unidos. Y ambos países están acumulando miles de chips personalizados, según el Financial Times.

Esta semana, Bloomberg informó que el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se reunió recientemente con funcionarios gubernamentales e inversores de los Emiratos Árabes Unidos para discutir cómo el sector privado puede trabajar con los países para apoyar la infraestructura de IA a gran escala.

A principios de marzo, Abu Dhabi anunció un fondo de inversión en IA que podría alcanzar los 100 mil millones de dólares en pocos años, y el fondo soberano de Arabia Saudita está en conversaciones con la poderosa firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz para asignar hasta $40 mil millones a inversiones en IA.

"La región es propicia para los negocios", explica Kamel Al-Tawil, director general de Equinix para Oriente Medio y el norte de África. "La economía es fuerte. Los precios de la energía son estables. Estamos viendo mucho impulso". Los países del Golfo están rezagados respecto a Europa Occidental en centros de datos pero están buscando ponerse al día de forma acelerada.

A finales de 2023, los Emiratos Árabes Unidos tenían una capacidad de centro de datos de 235 megavatios y Arabia Saudita tenía 123 megavatios, en comparación con los 1.060 megavatios de Alemania, según la firma de investigación DC Byte.

Para cerrar la brecha, los Emiratos Árabes Unidos planean expandir la capacidad en 343 megavatios, y Arabia Saudita dice que quiere agregar 467 megavatios en los próximos años. Las apuestas económicas son altas.

Un informe reciente de PwC estima que para 2030, la IA contribuirá con 96.000 millones a la economía de los Emiratos Árabes Unidos y 135.000 millones a la de Arabia Saudí, colocando a los dos estados solo por detrás de China y América del Norte como las regiones donde la IA tendrá el mayor impacto en la economía.

Muchos observadores también describen una antipatía no expresada entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, incluso cuando los funcionarios niegan que exista alguna rivalidad. "No puedo enfatizar esto lo suficiente: no creo que Arabia Saudita sea nunca una amenaza para los Emiratos Árabes Unidos, y no creo que los Emiratos Árabes Unidos sean nunca una amenaza para Arabia Saudita", dice Omar Al Olama, ministro de los Emiratos Árabes Unidos para la inteligencia artificial.

Los Emiratos Árabes Unidos son más pequeños, pero tienen varias ventajas. Comenzaron a construir centros de datos hace más de dos décadas como parte de su iniciativa Dubai Internet City, que también involucró centros de innovación y espacio de oficinas, y cuentan con 52 centros de datos en operación, según DC Byte.

Colm Shorten, director senior de Jones Lang LaSalle Inc., que opera centros de datos en la región, dice que los Emiratos Árabes Unidos son el estado del Golfo más conocedor de la tecnología por su disposición para probar nuevas técnicas y equipos. "Es el lugar donde estar, y lo será durante los próximos años", añade. Central en los esfuerzos de IA de los emiratíes está el conglomerado tecnológico G42, presidido por el asesor de seguridad nacional Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan.

G42 es ambicioso —está trabajando con Cerebras Systems Inc., una startup con sede en Sunnyvale, California, en chips personalizados para competir con Nvidia Corp. Su unidad de centros de datos, Khazna, opera 23 en el país y tiene otros siete en construcción. Algunas de estas instalaciones se dedicarán a alojar servidores en la nube para Microsoft Corp., uno de los socios de G42. "Nuestro enfoque hoy es, sin duda, desarrollar uno de los mayores grupos de centros de datos del mundo aquí mismo en los Emiratos Árabes Unidos", dice Peng Xiao, CEO de G42.