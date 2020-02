El impacto del coronavirus en las bolsas: ¿oportunidad o trampa para el inversor? 

El coronavirus, lejos de amainar, se ha extendido durante los últimos días y ya no es solo un problema de China o de Asia sino que ha llegado hasta Italia, país en el que ha habido cinco fallecidos por el virus. Algo que ha añadido más volatilidad (y caídas) en las principales plazas europeas, entre ellas el Ibex 35, de ahí que cada vez más inversores se pregunten si es buen momento de comprar tras las fuertes caídas o, por el contrario, es mejor mantenerse al margen.

La gestora Gesconsult, ante este escenario, decidía tirar de cautela y realizar cambios en sus carteras ante los primeros azotes del coronavirus. Álvaro Jiménez, analista de renta variable ibérica de la firma, ha señalado a La Información que "es pronto para saber su impacto y habrá que ver cómo evoluciona pero a largo plazo siempre es una oportunidad pese al impacto en la economía". La situación para el inversor podría ser estar al margen ya que "a corto plazo va a ser serio y no estamos ante un suelo, por lo que podría continuar". De hecho, la compañía ve algo más tranquila este escenario de mercado ya que "vendíamos todas las posiciones que teníamos en los sectores de ocio-turismo, como son IAG y Meliá y hemos comprado más títulos defensivos, como las utilities EDP o Enagás". Además, valdrá para poner en mejor precio a compañías que cuentan con prima a pagar y que en el futuro pueden ser oportunidades, como es el caso de Amadeus, según señala el experto.

Desde Cobas destacan que no hacen análisis macro ni intentan predecir el futuro. No obstante, la gestora de Francisco García Paramés ha señalado que "entendemos que el efecto del coronavirus será temporal y no será un cambio estructural en el mercado". Este escenario va en línea con el de la gestora Magallanes, que señala que "no dedicamos tiempo tratando de predecir o adivinar el futuro. No sabemos lo que va a pasar con el coronavirus, ni cómo va a reaccionar el mercado por lo que nuestro tiempo se emplea al estudio de compañías, al entendimiento de sus modelos de negocio y al cálculo de su valor fundamental". Además, han enfatizado que "es importante distinguir entre estas emociones (la percepción de riesgo) y lo que en nuestra opinión es riesgo real: como los múltiplos extremos (por elevados) que se están pagando en operaciones de private equity, por empresas 'momentum' o por bonos".

Desde Horos AM han destacado que las experiencias pasadas nos dicen que este tipo de eventos son oportunidades de comprar compañías a buenos precios, y es lo que suelen hacer. Alejandro Martín, uno de sus gestores, ha señalado que "actualmente nuestros fondos están totalmente invertidos, por lo que aprovechamos para rotar desde compañías que están con potenciales más bajos a las que están cayendo más y quedándose más atractivas".

Metagestión se ha desmarcado del resto de 'rivales' y considera que el coronavirus "es una gripe a la que se le está dando bastante bombo, aunque pensamos que deberemos estar atentos a los distintos casos que se van presentando y la evolución de los mismos". Con el castigo en bolsa "pensamos que se han abierto oportunidades de inversión en valores que antes estimábamos que estaban caros o con un potencial de revalorización reducido. Con las caídas, la mejora de los datos macro y las presentaciones de resultados de las compañías hemos deducido que hay una oportunidad de entrada que no podemos dejar pasar".

Antonio Aspas, Socio de Buy & Hold, coincide con Metagestión al señalar a La Información que "si vemos la experiencia de casos similares, los efetos en el mercado bursátil producidos por brotes epidémicos ya sea el SARS, Ebola, Zika Virus, etc... son moderados a corto plazo y nulos a medio plazo". Los cambios por parte de la gestora son pocos pero "estamos aprovechando parte de la liquidez para aumentar ligeramente nuestras posiciones en líneas aéreas como IAG o Ryanair".

Los expertos de Barclays destacan que la aversión hacia el riesgo persiste con el coronavirus. Su equipo de estrategia en renta variable europea ha dado un halo de esperanza a las gestoras 'value' tras la debacle que han sufrido y señalan que "el rendimiento mejorará pronto desde mínimos si los riesgos de cola se reducen y la actividad resiste", algo que sí esperan. De hecho, sus opciones favoritas son los títulos en los que más están irrumpiendo estas firmas como son "los bancos y las utilities", al contar con elementos de impulso claves y propios de su sector. En el caso de las entidades estaría el beneficio de las políticas del BCE "que darán una sólida base en lo referente a los tipos y la reestructuración del sector" y las segundas "cuentan con múltiples atractivos ya que la revolución de la descarbonización debería continuar fomentando las ganancias y las valoraciones".

El servicio de Estudios de Mapfre ha destacado en referencia al coronavirus que "desde el punto de vista del canal de precios habrá correcciones en equity global (en especial de los sectores afectados por la disrupción de las cadenas de valor), con efectos en los balances que pueden llevar a procesos de desapalancamiento; incremento del valor de activos refugio, con implicaciones para el sistema financiero; y caída del precio de materias primas (sobre todo Brent). Desde la perspectiva del canal de expectativas, la naturaleza incierta de la crisis y su ramificación puede generar un proceso de aversión al riesgo global con efectos en la actividad y en las carteras como el originado con la crisis soberana financiera china de 2015, que condujo a salidas masivas de flujos de cartera, requerimientos de mayor colateral (contracción del crédito) y depreciaciones fuertes que se apreció como un tensionamiento extremo de las condiciones financieras globales".

Victoria Torre, responsable de Análisis y Selección de Fondos de Singular Bank, destaca que "para empezar, estaríamos algo infraponderados en renta variable y más inclinados a los sectores más defensivos. Mantendríamos una buena posición en renta fija y los activos refugio como el oro y el dólar pueden seguir gozando del favor de los inversores".