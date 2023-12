Las cosechas desaparecidas en Ucrania: un 'agujero gigantesco' entre las estadísticas

Millones de toneladas de cultivos cruciales como el trigo, la cebada o la avena se siembran y cosechan en regiones de Ucrania ocupadas por Rusia pese a la guerra. El problema es que es difícil saber exactamente cuánto se produce o hacia dónde va realmente. Estimar los volúmenes es complicado, tanto que algunos de los analistas más prominentes simplemente excluyen esas regiones controladas por Moscú de sus pronósticos por completo.

Esto se debe a que, a medida que la guerra continúa, es cada vez más difícil obtener información confiable sobre cuánto se siembra y cosecha. Y aunque parte de los cultivos se consumen en esas regiones, otras cantidades se envían a Rusia o se mezclan con granos rusos y se venden en el mercado mundial.

Sin embargo, el programa de seguridad alimentaria y agricultura de la NASA ofrece una pista sobre los volúmenes. Según investigaciones utilizando imágenes satelitales, se cosecharon alrededor de 6,4 millones de toneladas de trigo, similar a la producción total de Bulgaria, y casi 1,5 millones de toneladas de semillas de girasol en las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia este año.

Aunque no es suficiente para inclinar el equilibrio global, es una cantidad considerable que no se tiene en cuenta en los informes de la industria que los comerciantes usan para evaluar suministros y exportaciones, lo que puede afectar los precios del mercado. Además, manejar inadvertidamente granos de regiones ocupadas podría aumentar los riesgos legales para los comerciantes internacionales.

"Estamos hablando de una cantidad tremenda de granos", explica Inbal Becker-Reshef, directora del programa NASA Harvest. "Es absolutamente crítico tener esta información disponible y transparente, y hablar sobre cuánta comida se está cosechando y produciendo en este momento". Evaluar el valor y el daño de los granos cultivados en tierras ocupadas también es importante para cualquier reclamación que Ucrania pueda hacer por reparaciones a Rusia.

Cereales de la guerra

Aunque la investigación de la NASA no muestra cuánto de los granos cultivados se exporta, ayuda a indicar cuánto podría mezclarse potencialmente con los cargamentos rusos, que se dirigen a países del Oriente Medio y África. Las organizaciones que pronostican suministros enfrentan un dilema sobre qué áreas incluir. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha dicho que sus estimaciones para Ucrania incluyen Crimea pero no otras regiones ocupadas.

El Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola incluye Crimea como parte de la Federación Rusa, pero excluye las regiones ocupadas por Rusia de Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Kherson tanto de las estimaciones rusas como ucranianas, según dijo por correo electrónico la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que alberga la Secretaría del AMIS.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró este mes que la cosecha total de Rusia incluiría entre 5 y 6 millones de toneladas de granos de las regiones de Ucrania controladas por el Kremlin, según la agencia Interfax. La cantidad podría ser aún mayor, según el presidente de la Asociación de Granos de Ucrania, quien este mes dijo a Forbes que se producen alrededor de 15 a 16 millones de toneladas de todos los cultivos en áreas ocupadas.

"Hay una gran incertidumbre sobre el estado de la agricultura ucraniana en los territorios ocupados, incluida la falta de datos confiables para evaluar adecuadamente cuánto produce esta área", dijo el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos por correo electrónico.

Otra pregunta es cuánto grano se está pasando como ruso. El principal fiscal de Suiza advirtió el año pasado a los comerciantes que se mantuvieran alejados de alimentos supuestamente saqueados de Ucrania o correrían el riesgo de cometer un crimen de guerra. La compra de materias agrícolas o el petróleo forman parte de las sanciones occidentales a Rusia porque ayudan a financiar la guerra, una partida de la que quedan excluidas por el momento tanto el gas como algunos metales.

Seguimiento vía satélite

Pero rastrear de manera confiable los suministros de granos puede ser difícil, especialmente una vez que se mezclan con otros orígenes. Si bien los grandes comerciantes occidentales han optado por dejar de comprar granos directamente de los agricultores rusos, aún pueden manejar cargamentos de Rusia, el principal exportador de trigo al mundo.

Actualmente, hay una falta de controles sobre los orígenes de las exportaciones rusas, según Artem Svyryd, jefe de estrategia e inversión en Smart Holding. "No es justo no monitorear la producción", denuncia este experto cuya empresa tiene una participación en la agroindustria HarvEast, que perdió parte de su tierra en la invasión. "Todavía debería haber alguna verificación por parte de la comunidad internacional e instituciones globales. Ucrania no puede hacer esto por sí sola".

La investigación de NASA Harvest también muestra que alrededor del 7% de las tierras de cultivo de Ucrania fueron abandonadas este año, principalmente a lo largo de las líneas del frente. Becker-Reshef espera que los métodos puedan ayudar a mostrar cómo la guerra y el clima extremo impactan la producción en otras partes del mundo. Para Ucrania, "es extremadamente importante que seamos transparentes sobre esos números. Es un área que no podemos ignorar", asegura.